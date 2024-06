London, (MINA-BUSINESS) – Srijeda je donijela blagi oporavak cijena nafte nakon pet dana pada.

Cijene nafte su oko nivoa od 78 USD budući da su naznake posustalog zapošljavanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) podstakle špekulacije o snižavanju kamatnih stopa na početku jeseni, potisnuvši u drugi plan najavu vodećih proizvođača o povećanju snabdjevanja.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 39 centi nego na zatvaranju trgovine u utorak i iznosila je 77,91 USD. U istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 73,64 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci strahuju za potražnju u uslovima visokih kamatnih stopa koje koče aktivnost u velikim privredama poput SAD-a i Evrope, a Organizacija zemalja izvoznica nafte i njeni saveznici najavili su u nedjelju da će u zadnjim mjesecima u godini postupno povećati snabdjevanje.

Od kraja 2022. OPEC+ smanjuje snabdjevanje 5,86 miliona barela dnevno, što odgovara oko 5,7 odsto globalne potražnje. U nedjelju produžili su godinu, do kraja naredne, sporazum koji predviđa smanjivanje snabdjevanja 3,66 miliona barela dnevno.

Preostala 2,2 miliona barela dnevno biće isključena s tržišta do kraja septembra, objavila je grupa, dodavši da je u planu njihov povratak u etapama do kraja septembra naredne godine.

Saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman upozorio je ipak u srijedu da će pauzirati povećanje snabdjevanja ako potražnja ne bude dovoljno snažna.

