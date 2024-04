Bivši radnici Vektre Jakić od Vlade traže zarade i povezivanje staža

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici Vektre Jakić u Pljevljima pozvali su Vladu da nađe način da im isplati zaostale zarade i poveže radni staž.

Predstavnik radnika Žarko Mazalica Vijestima je kazao da im je vlasnik kompanije Dragan Brković ostao dužan od 15 do 20 zarada, a da im radni staž nije povezan za pet godina.

U kompaniji Vektra Jakić proizvodnja je prekinuta 12. decembra 2018. godine, kada su zaposleni upućeni na Biro rada, prenose Vijesti.

Privredni sud otvorio je 26. decembra prošle godine stečajni postupak. Stečaj je uveden na predlog Uprave prihoda i carina, zbog duga za porez i koncesije.

Oko 150 radnika čeka isplatu zaostalih zarada i povezivanje radnog staža, a ukupno su prijavili više od 300 hiljada EUR potraživanja.

Ukupna prijavljena potraživanja premašila su 150 miliona EUR, a najviše OTP banka koja potražuje skoro 113 miliona EUR.

Od uvođenja stečaja promijenjena su tri stečajna upravnika, što je, smatra Mazalica, simptomatično, posebno, nakon najnovijeg pokušaja stečajnog upravnika da Brkovića angažuje za čuvara imovine.

Nedavno je Privredni sud poništio svoje ranije rješenje kojim je prihvatio zahtjev stečajnog upravnika Vektre Jakić da mu se iz depozita suda isplati 30 hiljada EUR za privremenu naknadu troškova stečajnog postupka, kao i da između ostalog angažuje Brkovića da za hiljadu EUR mjesečno vodi administrativni dio poslova stečajnog postupka.

“Mi smo razočarani dešavanjima u Vektri Jakić i načinom kako se vodi stečaj”, kazao je Mazalica.

On je ocijenio da vlade Duška Markovića i Dritana Abazovića nijesu ništa uradile da se problem riješi.

“Ista priča je i sa Milojkom Spajićem, našim Pljevljakom, koji je takođe obećao da će sve brzo riješiti, ali ništa od toga. Pozivamo sve poslanike u Skupštini koji smiju da pomenu Brkovića da rješavaju pitanje Vektre Jakić. Tražimo od Vlade da nam neko isplati ovih 15 do 40 plata što smo zaradili i da nam poveže radni staž za pet godina”, kazao je Mazalica.

