Bivši radnici Košute i danas blokiraju saobraćaj

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute i danas će blokirati saobraćaj između Cetinja i Podgorice, jer nijesu dobili odgovor na njihove zahtjeve.

Saobraćaj će biti blokiran od 11 do 12 sati, prenosi portal RTCG.

Bivši radnici su kazali da nijesu dobili odgovor nadležnih, ali ne gube nadu i očekuju da će se resorno ministarstvo i Vlada ipak oglasiti i pozvati ih na dogovor.

Bivši radnici Košute traže isplatu devet zaostalih zarada i povezivanje radnog staža za 81 radnika.

