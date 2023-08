Berba vranca počinje do kraja avgusta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plantaže bi trebalo da počnu berbu dominantne sorte vranac do kraja avgusta, saopšteno je iz te kompanije.

Iz Plantaža su Pobjedi rekli da je, tradicionalno, berba vinskih sorti u Plantažama počela sa bijelim sortama polovinom mjeseca.

Predstavnici Plantaža naveli su da su im ove godine glavni izazov predstavljale vremenske prilike koje, kako kažu, nijesu bile naklonjene vinogradarima.

“Ove godine, 15. avgusta, počeli smo berbu sorte chardonnay, za kojom je uslijedila berba sorti souvignon blanc i krstač. Do kraja avgusta, u zavisnosti od vremenskih prilika, očekujemo početak berbe vodeće sorte vranac koji bi, po planu, trebalo da se bere do početka oktobra, kada se, ujedno, očekuje i kraj ovogodišnje berbe”, kazali su iz Plantaža.

Oni su dodali da je crnogorska autohtona sorta vranac dominantna na Ćemovskom polju i zauzima preko 50 odsto površina.

“Za vrancem slijede ostale autohtone sorte kratošija, krstač i žižak, ali i preko 25 internacionalnih sorti koje su zastupljene u većoj ili manjoj mjeri”, naveli su iz Plantaža.

Iz kompanije su ocijenili da je u ovoj fazi vinsko grožđe u dobroj kondiciji i zadovoljavajućeg kvaliteta.

“Međutim, nezahvalno je, sada, govoriti o krajnjim količinama i kvalitetu, s obzirom na to da je berba tek počela i ne možemo predvidjeti kakvi nas vremenski uslovi očekuju u narednom periodu. Već smo govorili da je ovo veoma izazovna i teška godina za sve poljoprivredne proizvođače”, rekli su iz Plantaža i dodali da će o konačnim ciframa govoriti kada se bebra završi.

Iz Plantaža su kazali da ono što je sigurno jeste da će prinosi biti manji od planiranih. U kojoj mjeri, sa sigurnošću, mogu govoriti kad se berba završi.

Iz kompanije su rekli da je ova proizvodna godina jedna od najzahtjevnijih, u posljednjih deset, naročito sa aspekta očuvanja zdravstvenog stanja vinove loze.

“I to nije slučaj samo u Crnoj Gori. Takvo je stanje širom regiona. Poznato je da je cijeli vegetativni period, to jest april, maj i prva polovina juna obilježen velikim brojem kišnih dana. U kombinaciji sa drugim meteorološkim parametrima kao što su dugotrajna vlažnost lisne mase, visoka vlažnost vazduha i južni vjetar, u fazi kada je vinova loza bila najosjetljivija, zaštita je bila otežana”, kazali su iz Plantaža.

Tome, kako se dodaje, najbolje svjedoči činjenica da je na površini od preko dvije hiljade hektara zasada, ove godine, jedan tretman zaštite trajao preko 20 dana (što u optimalnim uslovima traje sedam-osam dana).

“Uprkos ovim izazovima, uspjeli smo da sve agrotehničke mjere odradimo u optimalnim rokovima”, kazali su iz Plantaža.

Berbu vinskog grožđa Plantaže planiraju odraditi sa pet kombajna, a površina sa koje je moguće odraditi mehanizovanu berbu iznosi oko 1,5 hiljada hektara. Na berbi vinskih sorti su angažovani i uglavnom sezonski radnici.

“Nedostatak kvalifikovane radne snage je izazov sa kojim se cijeli sektor, kako u Crnoj Gori tako i u regionu, godinama unazad suočava i on je iz godine u godinu sve izraženiji”, upozorili su iz Plantaža.

Oni su naveli da Plantaže tokom cijele godine oglašavaju potrebu za sezonskom radnom snagom na različitim poslovima, odnosno operacijama u vinogradu.

“Ove godine očekujemo oko 350 radnika iz regiona, koji polako već pristižu na Ćemovsko polje. Pored izvršilaca na sezonskim poslovima berbe koji će doći iz regiona, biće tu i radnika iz Turske, Bangladeša i drugih udaljenih destinacija”, rekli su iz Plantaža.

Berba bresaka u kompaniji Plantaže počela je 29. maja i u kompaniji očekuju da će trajati do prve polovine septembra.

“Do sada, možemo reći da smo zadovoljni ubranim količinama, s obzirom na to da je početak ranih sorti obilježilo ubrzano sazrijevanje ploda, kao posljedica velikih količina padavina u tom periodu (od početka aprila do sredine juna bilo je 35 kišnih dana), što se odrazilo na smanjenje prinosa konzumne breskve i nektarine ranih sorti. Stabilizacijom vremenskih prilika i berba sorta koje su kasnije pristizale je bila sve bolja”, kazali su iz Plantaža.

Iz kompanije su podsjetili da je berba stonog grožđa počela 20. jula.

“I ono što možemo istaći i na šta smo veoma ponosni je kvalitet ovogodišnjeg roda (izuzetno krupne, obojene i ukusne bobice). S obzirom da je berba još u toku, nadamo se da će nas vremenske prilike u narednom periodu poslužiti da je uspješno privedemo kraju”, rekli su iz Plantaža.

Iz kompanije su precizirali da su do sada ubrali oko 680 tona bresaka, nektarina i kajsija (za konzum i preradu) i preko 630 tona stonog grožđa.

“Konzumno voće Plantaža svojim dugugodišnjim potvrđenim kvalitetom, osim u Crnoj Gori, svoje potrošače ima širom regiona. Breskva se osim na tržištu Crne Gore, prodavala i u Hrvatskoj, a stono grožđe u Srbiji i Hrvatskoj”, rekli su iz Plantaža.

