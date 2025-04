Belgijski turoperatori prepoznali Crnu Goru kao destinaciju za autentičan odmor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Belgijski turoperatori, koje je ugostila Nacionalna turistička organizacija (NTO), saopštili su da su prepoznali Crnu Goru kao destinaciju za autentičan odmor i održivi turizam.

U okviru Belgijskog turističkog kongresa, NTO ugostila je 160 predstavnika belgijske turističke privrede, uključujući donosioce odluka iz vodećih turističkih agencija i kompanija.

Tokom višednevne posjete, belgijski gosti su imali priliku da se na licu mjesta upoznaju sa raznovrsnom turističkom ponudom zemlje, kao i da dožive ključne destinacije koje Crnu Goru čine prepoznatljivom na međunarodnom tržištu.

Realizovana su četiri promotivna izleta osmišljena sa ciljem da se istakne raznolikost i kvalitet crnogorske turističke ponude. Učesnici su obišli Ulcinj, Nacionalni park Skadarsko jezero, Cetinje, Nacionalni park Lovćen i Kotor – destinacije koje autentično prikazuju prirodne ljepote, bogato kulturno nasljeđe i potencijal za razvoj različitih oblika turizma, uključujući kulturni, aktivni i održivi turizam.

Frank Bouckaert iz renomirane turističke agencije De Buck Agency kazao je da njihova agencija već godinama nudi Crnu Goru u kombinaciji sa Hrvatskom, ali nakon ove posjete, uvjeren je da Crna Gora zaslužuje da bude pozicionirana kao zasebna destinacija.

“Raznolikost pejzaža, kultura i autentična gostoljubivost čine je atraktivnom za belgijske turiste koji sve više traže manje komercijalne, a sadržajne i prirodno očuvane destinacije. Posebno me fascinirao predio Skadarskog jezera – podsjetio me na regije jugoistočne Azije, ali ovdje imate dodatnu prednost jer ste u Evropi i vrlo blizu Belgije”, rekao je Bouckaert.

Axel De Corte iz agencije za komunikacije KoomBana Bay istakao je da nije imao posebna očekivanja pred dolazak, ali da je iskustvo nadmašilo sve.

„Prvi put sam u Crnoj Gori i moram priznati da sam potpuno oduševljen. Priroda je spektakularna, pejzaži su raznoliki i gotovo nestvarni – nešto što ne očekujete da vidite tako blizu centralne Evrope. Lovćen i Skadarsko jezero su me posebno impresionirali, predjeli me podsjećaju na Vijetnam, a opet ste u Evropi. Za mene je ovo jedno od najljepših otkrića u posljednjih nekoliko godina”, kazao je De Corte.

Eline Quintens iz Udruženja flamanskih putničkih agencija (VVR) rekla je da joj je to prva posjeta Crnoj Gori i već sada zna da se želi vratiti, ali sa porodicom.

“Ljepota prirode, toplina ljudi i osjećaj sigurnosti ostavili su snažan utisak. Vjerujem da će Crna Gora sve više privlačiti turiste koji žele da se povežu sa prirodom, ali i otkriju autentičnu kulturu i tradiciju”, dodala je Quintens.

Generalni sekretar Profesionalne unije turističkih agencija Belgije, Sebastian Crucifix, osvrnuo se na značaj same organizacije ovakvog događaja.

„Već sam ranije posjećivao Crnu Goru, ali ovo je prvi put da sam ovdje u pratnji ključnih aktera belgijske turističke industrije. Ovakvi događaji su od izuzetne važnosti jer omogućavaju direktno iskustvo destinacije i utiču na odluke o njenom uključivanju u ponude turoperatora. Belgijsko tržište traži autentične, prirodne i kulturno bogate destinacije, a Crna Gora to u potpunosti ispunjava. Očekujem da će u narednim godinama broj belgijskih turista u Crnoj Gori značajno rasti”, kazao je Crucifix.

NTO će nastaviti intenzivne aktivnosti na pozicioniranju destinacije na belgijskom tržištu, kroz saradnju sa turoperatorima, medijima i ključnim partnerima u turističkoj industriji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS