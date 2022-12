BDP iznosio 48 odsto prosjeka EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći, u Crnoj Gori je u prošloj godini iznosio 48 odsto prosjeka Evropske unije (EU), pokazuju konačni podaci Eurostata.

Iz Monstata je saopšteno da je od zemalja članica EU, najveći BDP po stanovniku, prema standardu kupovne moći, zabilježen u Luksemburgu, čiji je nivo više od dva i po puta iznad prosjeka EU, i iznosi 268 odsto evropskog prosjeka.

Bugarska se nalazi na najnižem nivou sa 57 odsto prosjeka EU.

Hrvatska među zemljama regiona ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći, koji iznosi 70 odsto prosjeka EU, dok se Crna Gora nalazi na drugom mjestu sa 48 odsto.

Srbija i Sjeverna Makedonija se nalaze na nivou od 44 odsto, odnosno 42 odsto evropskog prosjeka, Bosna i Hercegovina (BiH) na 33 odsto, a Albanija na 32 odsto evropskog prosjeka.

Stvarna individualna potrošnja po stanovniku prema standardu kupovne moći se prema konačnim podacima među članicama u prošloj godini kretala od 65 odsto prosjeka EU u Bugarskoj, do 144 prosjeka EU u Luksemburgu.

BDP po stanovniku je uglavnom pokazatelj nivoa ekonomske aktivnosti, dok je stvarna individualna potrošnja alternativni pokazatelj, bolje prilagođen da opiše materijalno blagostanje domaćinstva.

