Bašović: Promjena Zakona o radu donosi novine i bolja rješenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rada i socijalnog staranja će Nacrt o izmjenama i dopunama Zakona o radu dostaviti Evropskoj komisiji na mišljenje nakon što završe unutrašnje procedure, poput izvještaja sa javne rasprave i pribavljanja saglasnosti relevantnih institucija, saopštili su predstavnici tog resora.

Državna sekretarka Ministarstva, Anđela Bašović, saopštila je da su ključni razlozi za promjenu tog značajnog zakona da se usaglasi sa dvije direktive EU – o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i staratelja, te o transparentnosti i predvidivim radnim uslovima, kao i definisanje odredbi kojima se uređuje rad na daljinu po evropskom okvirnom sporazumu.

Bašović je agenciji Mina-business kazala da se promjenama zakona unapređuje značajno ova oblast, te dodatno štite zaposleni na probnom radu, organičavajući njegovo trajanje za one zaposlene koji imaju zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme.

“Probni rad ne može trajati duže od četvrtine perioda na koji je ugovor o radu zaključen, a svakako ne duže od šest mjeseci”, precizirala je Bašović.

Propisuje se, kako je navela, i duže trajanje probnog rada kada je zaposleni odsustan sa posla zbog privremene spriječenosti za rad po propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, porodiljskog, roditeljskog, usvojiteljskog, hraniteljskog i očinskog odsustva.

Bašović je naglasila da je namjera da se unaprijedi institut rada od kuće i da ubuduće bude preciznije definisan i usklađen s evropskim standardima.

Jedna od novina je, kako je dodala, i da je poslodavac dužan da zaposlenom obezbijedi opremu i sredstva za rad od kuće, kao i da se radi isključivo o mogućnosti na dobrovoljnoj osnovi.

“Precizno, institut rada van prostorije poslodavca je dobrovoljan i sami zaposleni, ukoliko ne prihvati da poslove radnog mjesta ne obavlja na ovaj način, ne može i neće trpjeti štetne posljedice”, naglasila je Bašović.

Ona je poručila da će zaposleni koji rade na daljinu imati ista prava kao i zaposleni koji rade u prostorijama poslodavca.

“Nacrtom zakona se propisuje mogućnost inspekcijskog nadzora ukoliko zaposleni obavlja rad od kuće. Međutim, u cilju zaštite privatnosti i prava zaposlenih, inspekcijski nadzor se može raditi samo uz prethodno obavještenje i saglasnost zaposlenog”, istakla je Bašović.

Predviđeno je da očevi nakon rođenja djeteta ubuduće imaju pravo na deset plaćenih radnih dana, kao i dva mjeseca prava na roditeljsko odsustvo s posla.

“Cilj mjere je da podstakne očeve da koriste roditeljsko odsustvo u minimalnom trajanju od dva mjeseca, koje ne može biti prenijeto majci. Sa druge strane, ovom mjerom se olakšava ponovno uključivanje majki na tržište rada nakon porodiljskog i roditeljskog odsustva. Takođe, uređuje se način na koji će roditelji pojedinačno ili naizmjenično koristiti pravo na roditeljsko odsustvo”, objasnila je Bašović.

Bašović je istakla da je, između ostalog, cilj izmjena zakona da se predviđenim promjenama postigne i bolja koordinacija između poslodavca i zaposlenog.

Ona je podsjetila da je radna grupa, formirana na tripartitnom nivou, pripremila Nacrt izmjena i dopuna Zakona o radu, kao i da će ovaj predlog zakona biti rezultat kompromisa i konsenzusa sa socijalnim partnerima.

