Bankarski sistem u Crnoj Gori stabilan

Podgorica, Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Bankarski sistem u Crnoj Gori je stabilan, saopštio je guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić, i dodao da ključne bilansne pozicije bilježe pozitivne trendove i ostvaruju rekordne nivoe.

Žugić u Sarajevu prisustvuje godišnjem sastanku Belgijsko-holandske konstituence Svjetske banke (SB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

U sklopu događaja, delegacija Crne Gore održala je bilateralne sastanke sa visokim zvaničnicima MMF-a i to zamjenikom generalne direktorice Bo Liem, izvršnim direktorom Paulom Hilbersom i direktorom Sektora za Evropu Alfredom Kammerom, kao i sa predstavnicima SB, odnosno njenom potpredsjednicom Annom Bjerde i izvršnim direktorom Koenom Davidseom.

Žugić je, kako je saopšteno iz CBCG, upoznao sagovornike sa aktuelnom ekonomskom situacijom u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na stanje u bankarskom sektoru.

Prema riječima Žugića, kreditna aktivnost banaka u Crnoj Gori u ovoj godini je veoma intenzivna, uz očuvanu stabilnost sistema i zadržano povjerenje klijenata.

Banke su, za sedam mjeseci ove godine, odobrile 826,8 miliona novih kredita, što je 37 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, 74 odsto više u odnosu na 2020, i 27 odsto više u odnosu na pretkriznu 2019.

„Takođe, depoziti nastavljaju trend rasta, koji je, u prvih sedam mjeseci ove godine, iznosio preko 600 miliona EUR, što potvrđuje povjerenje klijenata u bankarski sektor, kao i u regulatora“, dodaje se u saopštenju.

Li i Davidse izrazili su zadovoljstvo pozitivnim stanjem u bankarskom sektoru Crne Gore i pozdravili napore koje CBCG ulaže u očuvanje stabilnosti i zdravlja kreditnih institucija.

Oni su izrazili i zadovoljstvo saradnjom sa CBCG, uz otvoreni poziv da se ona u narednom periodu još više intenzivira i posebno fokusira na aktuelne izazove.

Osim visokih predstavnika SB i MMF-a, sastanku u Sarajevu prisustvuju delegacije 15 zemalja članica Konstituence, predvođene ministrima finansija i guvernerima centralnih banaka.

„Glavna tema ovogodišnjeg sastanka Konstituence odnosi se na trenutne i buduće programe i politike SB i MMF-a, koji su posvećeni iznalaženju rješenja za aktuelne globalne ekonomske izazove, prije svega visoku inflaciju i energetsku nesigurnost“, rekli su iz CBCG.

Visoki zvaničnici tih institucija istakli su da su, usljed aktuelne geopolitičke situacije i posljedica prethodne ekonomske i zdravstvene situacije, rizici vezani za makroekonomsku i finansijku stabilnost u narednoj godini izrazito naglašeni.

Rat u Ukrajini mogao bi dodatno pogoršati problem snabdijevanja gasom, dok bi obuzdavanje inflacije moglo imati posljedice po globalnu ekonomiju, teže od očekivanih.

Osim toga, kako se navodi, strožiji finansijski uslovi na globalnom tržištu mogli bi izazvati probleme u servisiranju dugova, posebno država sa izraženim fiskalnim ranjivostima.

„Na skupu je potvrđeno da će se naredni godišnji sastanak Belgijsko-holandske konstituence održati u Crnoj Gori. Tim povodom, Žugić je izrazio nadu da će sastanak u narednoj godini, uprkos sumornim izgledima, biti održan u povoljnijem ambijentu, bez ratova, pandemije i uz obuzdanu inflaciju“, zaključuje se u saopštenju.

