Bankarski sektor visoko likvidan i solventan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bankarski sektor je visoko likvidan i solventan, a kapital i depoziti kontinuirano rastu, uz istovremeno smanjenje nekvalitetnih kredita, ocijenjeno je na sastaknku predstavnika Centralne banke (CBCG) i Udruženja banaka (UBCG).

Guverner CBCG Radoje Žugić sa saradnicima i predstavnici UBCG su razgovarali o stanju u bankarskom sektoru, ključnim bankarskim indikatorima, te reviziji mjera za ublažavanje negativnih uticaja koronavirusa na finansijski sistem, koje je vrhovna monetarna institucija u kontinuitetu donosila od 2020. godine.

Žugić je, kako je saopšteno iz CBCG, istakao da su banke pokretač rasta crnogorske ekonomije.

On je podsjetio na najnovije podatke, prema kojima trenutni koeficijent adekvatnosti kapitala iznosi 18,94 odsto, nivo depozita je povećan za 80 miliona u odnosu na prethodni mjesec, dok NPL na kraju maja iznosi 5,94 odsto.

Žugić je takođe saopštio da su sve banke uplatile sredstva za Sanacioni fond za ovu godinu.

„Imajući u vidu da se bankarski sistem, uz pravovremene i adekvatne mjere CBCG, pokazao otpornim na šokove koji su uzrokovani pandemijom covid-19, a kasnije i ratom u Ukrajini, na sastanku je razmatrana i mogućnost da se bankama djelimično ili u potpunosti, ukine mjera zabrane isplate dividende akcionarima“, navodi se u saopštenju.

Ukidanjem ove mjere bi se, shodno najboljoj EU praksi, kreditnim institucijama koje ispunjavaju regulatorne zahtjeve, omogućilo da isplate iznos dividende u iznosu koji neće narušiti sigurnost poslovanja kreditne institucije, odnosno da isplatom dividendi neće doći do narušavanja poštovanja svih regulatorno propisanih zahtjeva i interno utvrđenih limita.

Predstavnici banaka izrazili su zadovoljstvo saradnjom sa CBCG i pozdravili inicijativu za relaksiranje mjera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS