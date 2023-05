Ban: Pomorski saobraćaj će dati u zakup trajekt Morskom dobru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pomorski saobraćaj će dati u zakup trajekt Morskom dobru, potvrdio je izvršni direktor Pomorskog saobraćaja, Dejan Ban za Pobjedu.

“Mi ćemo dati u zakup trajekt. Tim činom bi trebalo da se kupi vrijeme do konačnog rješenja ovog problema. Jasno je da je trajektna linija Kamenari-Lepetane veliki problem, nešto što maltetira građane Boke i Crne Gore i da se mora konačno odgovorno prići svemu”, kazao je Ban.

On je naveo da će u tom cilju, doduše nevoljno, nerado, napraviti neki baj-pas.

“I da vidimo da li premijer ozbiljno misli to što priča. Da li su ovo opet neki štosevi ili ozbiljna želja da se ovaj ozbiljan problem riješi”, kazao je Ban.

On je naveo da sve ovo daleko prevazilazi interese nekog Bana, nekog Blaža Rađenovića ili bilo kog drugog pojedinca.

“Jasno je odavno da je problem složen i da naprosto moramo probat rješavat ga. Sadašnji ambijent je prouzrokovao da se odustalo od nekih pritisaka, ucjena, jednostranih i odluka i da će dovesti do nekog rezultata”, kazao je Ban.

Premijer u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, rekao je da je država voljna da kupi i ili iznajmi trajekte od Pomorskog saobraćaja koji su u vlasništvu braće Ban.

“Trajekt ćemo unaprijediti, biće besplatan sve dok servis ne bude na visokom nivou. Nadam se da ćemo i taj cilj da postignemo. Nijesu lake procedure oko potencijalne zakupnine”, rekao je Abazović.

On je naveo da je, ako ima volje, vlada spremna na saradnju sa Pomorskim saobraćajem.

“Ako ima volje, ne vidim problem. Nevažno da li je to Pomorski saobraćaj. Da je imalo razuma oni (Pomorski saobraćaj) bi se dogovorili sa vladom odmah nakon preuzimanja. Zašto bi to trebalo da im stoje parkirani trajekti. To je njhovo vlasništvo, mogu da rade šta hoće. Ali ako žele da iznajme i prodaju državi zašto bi išli u Grčku i Tursku ako neko ovdje to posjeduje”, naveo je Abazović.

