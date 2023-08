Balota: Smjena Vračara neće riješiti probleme EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Smjena finansijskog direktora Elektroprivrede (EPCG), Mira Vračara, neće riješiti probleme u kompaniji, već bi trebalo smijeniti Odbor direktora, saopštio je potpredsjednika Socijaldemokratske partije (SDP), Adis Balota.

„Glavni krivci su članovi Odbora direktora i nije mi jasno kako ne osjećaju odgovornost i sami podnesu ostavke. Pozivam Vladu i resorno ministarstvo da hitno smijene sve članove Odbora direktora“, naveo je Balota na svom Facebook profilu.

On je dodao da je prikazani gubitak EPCG od 9,1 miliona EUR očekivan sa takvim načinom rukovođenja.

„Pogrešne poslovne odluke, prekomjerni broj zaposlenih i partijsko zapošljavanje su direktno urušile EPCG“, rekao je Balota.

Pobjeda je objavila informaciju da bi sjutra na vanrednoj sjednici Odbora direktora EPCG trebalo da bude smijenjen finansijski direktor Miro Vračar i na tu funkciju imenovana Marija Šljivančanin.

Prema informacijama lista, zahtjev za vanrednu sjednicu podnijeli su članovi Odbora direktora Mijuško Bajagić, Martin Ćalasan, Ivan Šaranović, Goran Šućur, Emir Strujić i Tahir Gjonbalaj. Tim tijelom predsjedava Milutin Đukanović.

Aktuelni menadžment doveo je do gubitka od 9,1 milion EUR u prošloj godini. Za tri godine, koliko grupom upravlja koalicija DF-Demokrate, u energetskom sektoru zaposleno je čak 1,1 hiljada radnika, navodi se u analizi Ministarstva kapitalnih investicija koju je objavila Vlada.

Riječ je o devet kompanija EPCG, CEDIS, CGES, Zeta enerdži, EPCG solar, Rudnik uglja, Belen, COTEE i Montenegrobonus u kojima je bilo zaposleno 3,35 hiljada radnika, a tri godine kasnije čak 4,41 hiljadu.

