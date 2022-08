Aukcija za prodaju paketa dionica Centrojadrana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prodaja paketa akcija od 30,3 odsto barske kompanije Centrojadran biće organizovana 22. avgusta, odlučio je Odbor direktora Montenegroberze.

“Aukcija za prodaju paketa od 77,01 hiljadu akcija Centrojadrana u vlasništvu barskog Fadisa, metodom 1:1, odnosno prodajom cjelokupnog broja akcija jednom kupcu, po početnoj cijeni od 4,07 EUR održaće se 22. avgusta”, navodi se u odluci Odbora direktora Berze.

Aukcuja će se, kako se dodaje, održati uz uslove plaćanja koji važe za sve transakcije koje se sprovode na Montenegroberzi i saldiraju u Centralnom klirinškom depozitarnom društvu.

Prodaja paketa akcija se, kako se navodi na sajtu Montenegroberze, obavlja u skladu sa članom 127 Pravila MNSE – u postupku prinudnog izvršenja, po zahtjevu javnog izvršitelja.

Montenegroberza je obavijestila članove berze, Komisiju i javnost putem njenog sajta.

Berza će odluku dostaviti izvršitelju, emitentu i akcionaru emitenta kompaniji Fadis Bar.

