Aukcija radio-frekvencijskog spektra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) pokrenuo je postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 megaherca (MHz), 3,6 gigaherca (GHz) i 26 GHz, za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.

Savjet je na sjednici donio odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz navedenih opsega i usvojio dokumentaciju za javno nadmetanje, čime je zvanično počeo taj postupak.

„Agencija namjerava da postupak dodjele radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, kao drugu fazu dodjele raspoloživih radio-frekvencija za javne mobilne elektronske komunikacione mreže, sprovede uvažavajući načela objektivnosti, transparentnosti, nediskriminatornosti i proporcionalnosti, uzimajući u obzir i principe racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, te vodeći računa o potrebi zaštite efektivne konkurencije na tržištu javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i povećanja dostupnosti i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima“, navodi se u saopštenju.

Strategija dodjele raspoloživih radio-frekvencija za mobilne mreže je dizajnirana na način koji omogućava ostvarenje ciljeva, između ostalih, očuvanje i podsticanje efektivne konkurencije na tržištu mobilnih elektronskih komunikacionih usluga, omogućavanje stabilnog poslovnog okruženja za mobilne operatore i druge investitore i omogućavanje dostupnosti širokopojasnih usluga prenosa podataka odgovarajućeg kvaliteta na što je moguće većem dijelu teritorije Crne Gore.

Ciljevi su, kako je saopšteno, i obezbjeđivanje razvoja elektronskih komunikacionih usluga i infrastrukture za podršku društvenom i ekonomskom napretku Crne Gore i ostvarivanje prihoda za državni budžet od dodjele radio-frekvencija, koji odražavaju tržišnu vrijednost spektra pri datim uslovima dodjele.

EKIP je, kako su kazali njegovi predstavnici, proces dodjele spektra iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za javne mobilne elektronske komunikacione mreže oblikovala saglasno ciljevima koji se žele postići i uz potpuno uvažavanje stanja na nacionalnom tržištu, u transparentnoj proceduri zasnovanoj na najboljoj uporednoj praksi.

Regulator se, uzimajući u obzir postavljene ciljeve, te karakteristike i situaciju na tržištu elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, opredijelio da predmetni postupak dodjele radio-frekvencija sprovede metodom multiband aukcije spektra.

Radio-frekvencijski resursi koji su predmet dodjele će biti dostupni za implementaciju MFCN sistema uz potpunu primjenu principa tehnološke neutralnosti, što treba da dovede do njihove maksimalne valorizacije.

„Radio-frekvencije koje su predmet javnog nadmetanja se dodjeljuju za korišćenje na ekskluzivnoj osnovi na čitavoj teritoriji Crne Gore, u skladu sa uslovima datim u odgovarajućim planovima raspodjele radio-frekvencija“, objasnili su iz EKIP-a.

Period važenja odobrenja je 15 godina od dana izdavanja odobrenja.

Javno nadmetanje se sprovodi metodom multiband aukcije spektra u kombinovanom formatu jednostavnog clock nadmetanja (Simple Clock Auction) i nadmetanja putem zatvorenih ponuda (Sealed Bid Auction).

Kriterijum za izbor najpovoljnijih ponuđača je ponuđena cijena.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja ima svako zainteresovano preduzeće koje otkupi dokumentaciju za javno nadmetanje, a koje ima najmanje deset godina iskustva u implementaciji javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i pružanju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga.

