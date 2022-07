Atraktivna kamata na nove depozite

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Addiko banka svim klijentima, povodom šestog rođendana, omogućava benefit u vidu izuzetno atraktivne kamatne stope na nove depozite.

“U narednih mjesec, koliko traje rođendanska ponuda, klijenti će moći da oroče sredstva na 12 i 24 mjeseca, uz stimulativnu kamatnu stopu i do čak 2,7 odsto”, navodi se u saopštenju.

Addiko na taj način želi da pruži dodatni podsticaj štedišama i da na taj način učestvuje i doprinese ostvarenju njihovih dugoročnih finansijskih ciljeva.

U skladu sa novom strategijom komunikacije koju je nedavno predstavila javnosti, Addiko banka se trudi da dodatno podstakne kako postojeće tako i potencijalne klijente i tako učestvuje u realizaciji njihovih planova. Zato pored standardnih atraktivnih ponuda za keš kredite, banka je omogućila klijentima da svoje depozite čuvaju uz jedinstvene kamatne stope.

Predsjednik Upravnog odbora Addiko banke, Christoph Schoen, kazao je da u toj banci žive i rade jasno, jednostavno i direktno bankarstvo od 2016.

“Ovu godinu je pored dobrih rezultata i fantastične pozicije na tržištu, obilježilo i predstavljanje novog imidža i bankarskog pristupa u liku netipičnog bankara Oskara H. Sa njegovim dolaskom ušli smo u finalnu fazu transformacije u specijalističku banku, u kojoj stremimo ka tome da budemo banka za sve one kojima je potreban dodatni finansijski podsticaj u bilo kojoj životnoj situaciji”, naveo je Schoen.

On je rekao da je tradicionalno, početak jula kod njih u znaku obilježavanja godišnjice Addiko brenda, pa su tim povodom postojećim i budućim klijentima i ove godine omogućili posebne povoljnosti na depozite, čuvajući povjerenje koje nam je dato već šestu godinu za redom.

Direktor sektora za razvoj proizvoda i poslove zastupanja u osiguranju, Veselin Radulović, kazao je da su štednja i potrošnja dvije strane istog novčića i iako ponekad djeluju kao naporan proces, uz dobar plan mogu postati najveći saveznici uspješnog upravljanja finansijama.

“Zato Addiko banka želi da podstakne sve klijente da štednju usvoje kao dugoročnu naviku, pružajući im mogućnost da tokom specijalne rođendanske ponude svoj lični plan štednje ostvare uz zaista atraktivne kamatne stope na nove depozite, u zavisnosti od ročnosti i iznosa”, rekao je Radulović.

Iz banke su naveli da je osjećaj sigurnosti važan u svakom aspektu života, a posebno kada se radi o finansijskoj stabilnosti.

“I dok su mnogi već isplanirali svoj godišnji odmor i sada im, uoči zasluženog predaha, predstoje brojni troškovi, drugi nastavljaju da razmišljaju o novim investicijama”, rekli su iz banke.

Svrha Addiko banke je da im učini život jednostavnijim, da im pomogne u svim životnim situacijama i omogući ostvarenje njihovih želja i potreba bilo kad i bilo gdje.

