ASP: Tri energetske kompanije sa 50,7 miliona zarade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Šest državnih energetskih kompanija je prošle godine prosječno upošljavalo ukupno 5,24 hiljade zaposlenih, a tri kompanije na kraju prošle godine prikazale su neto dobit od 50,7 miliona EUR, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Finansijski iskazi za prošlu godinu pokazali su da su te tri kompanije imale nagomilanog dobitka 223,9 miliona.

“Najveću neto dobit od 24,8 miliona EUR ostvario je Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), koji je na kraju prošle godine imao nagomilanu dobit od 104,8 miliona, kao i 340 zaposlenih. Ova kompanija prikazala je u prošloj godini u tokovima gotovine odliv za dividende oko 8,5 miliona”, navodi se u saopštenju.

Najveći vlasnici CGES-a, koji gazduje prenosnom mrežom u zemlji, su država Crna Gora sa 55 odsto kapitala, italijanska Terna sa 22 odsto i Elektromreža Srbije sa 15 odsto.

“Elektroprivreda (EPCG) prikazala je neto dobit od 10,9 miliona EUR, a na kraju prošle godine imala je 70,1 miliona nagomilane dobiti i prikazala je 1,18 hiljada uposlenih, dok finansijski iskaz ne pokazuje da je u prošloj godini bilo isplate dividende akcionarima. Država Crna Gora u EPCG ima nešto preko 98,5 odsto akcijskog kapitala”, rekli su iz ASP-a.

Pljevaljski Rudnik uglja, kćerka kompanija EPCG, na kraju prošle godine prikazao je cifru od 1,25 hiljada zaposlenih. Prošle godine je ostvario neto dobit od 15 miliona EUR i ima 49 miliona nagomilane dobiti. Ova kompanija je jedna od rijetkih koja je za prošlu godinu transparentno objavila poseban izvještaj o plaćanju naknada državi Crnoj Gori i lokalnoj samoupravi Pljevlja.

Rudnik uglja vadi ugalj iz pljevaljskih basena za rad Termoelektrane (TE), jedinog prljavog izvora energije u zemlji, koja je trenutno u fazi ekološke rekonstrukcije, počete nakon više godina odlaganja. Uticaj sedmomjesečnog zastoja pljevaljske TE na finansije EPCG i Rudnika uglja, ali i potencijalni uticaj na cijenu struje u zemlji za potrošače, trenutno je teško procijeniti.

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), još jedna kćerka kompanija EPCG, prikazao je neto dobit za prošlu godinu od 645 hiljada EUR, ali ta firma ima iskazanog nagomilanog gubitka od bezmalo 24 miliona EUR. Ona prikazuje 1,75 hiljada zaposlenih.

Kada je riječ o EPCG Solar gradnji prikazala je 444 zaposlenih, kao i 92 hiljade neto dobiti, ali ima 4,8 miliona nagomilanog gubitka, dok je EPCG Željezara zabilježila u prošloj godini minus u poslovanju od 2,1 miliona, njen negomilani gubitak je 5,6 miliona, a ima 284 uposlenih.

Ukupno CEDIS, EPCG Solar gradnja i EPCG Željezara imaju 34,3 miliona EUR akumuliranog gubitka, proizilazi iz njihovih finansijskih iskaza za prošlu godinu.

Iz zvaničnih izvještaja takođe proizilazi da grupa EPCG i njene četiri kćerke kompanije u Crnoj Gori, u kojima ima potpuno vlasništvo, bilježe 4,9 hiljada uposlenih.

EPCG ima kćerku kompaniju u Srbiji, koja je u njenom potpunom vlasništvu, dok u Crnoj Gori ima 51 odsto vlasništva u firmi Zeta Energy, oko 33 odsto u Berzi električne energije, nepunih 16 odsto u Green Gvozdu, ima i dio vlasništva u Prvoj banci Crne Gore.

