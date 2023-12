ASP: Država da nađe par miliona za srazmjerne penzije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija za socijalnu pravdu (ASP) pozvala je poslanike crnogorskog parlamenta da podrže rješenje da se do nivoa minimalne uvećaju i penzije korisnicima takozvanih srazmjernih penzija.

“Za to je, a ako je suditi po ranijim kalkulacijama Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), potrebno godišnje izdvojiti nekoliko miliona EUR”, rekli su iz APS-a.

U ASP-u tvrde da su penzioneri, kojima je ukupna penzija, sa svim srazmjernim dijelovima iz drugih i naše države, ispod minimalne penzije, praktično diskriminisani i najstarije životno doba često provode u nedostojanstvenim uslovima života.

“Crnogorski parlament do naredne subote treba da se izjasni o budžetu za narednu godinu i izmjenama Zakona o PIO, kojim se propisuje da minimalna penzija bude 450 EUR. Mjera će direktno targetirati oko 73 hiljade penzionera, ali ne i korisnike srazmjernih penzija, koji trenutno iz svih srazmjernih dijelova primaju niže iznose od toga”, dodali su iz ASP-a.

Prema kalkulaciji Fonda PIO iz septembra, da bi se tada izjednačila primanja za srazmjerne penzije, bilo je potrebno između dva do 2,5 miliona EUR.

“Kako je od narednog mjeseca minimalna penzija 450 EUR, to bi značilo da je potrebno još novca”, precizirali su iz ASP-a.

Kako su naveli, minimalna penzija od 450 EUR je prva mjera najavljena kroz izborni program pobjedničke partije Evropa sad, koja je najavila i povećanje minimalne zarade, nakon što skeniraju stanje javnih finansija po preuzimanju vlasti i poslije toga jednogodišnjeg perioda vladavine.

ASP je ukazao da novac za srazmjerne penzije postoji, ali da se socijalno nepravedno distribuira, te se pune centralna administracija i privilegovani na račun i penzionera, socijale i nezaposlenih.

“Našoj javnoj upravi, koja je u najvećem dijelu partijska, prosto nikada nije dosta naših para i ponašaju se kao da im je državna kasa ostala u nasljeđe, iako je to novčanik svih građana, pa i onih penzionera koji danas treće doba, umjesto u ugodnosti, proživljavaju u nemaštini”, poručili su iz ASP-a.

U isto vrijeme, kako tvrde, i dalje haraju monopoli raznih vrsta, odnosno poslovi zbog kojih se privatnim subjektima iz kase svih nas preplaćuju usluge, pa se pojedini bogate, a penzioneri i ostali siromaše.

“Do danas nijedna izvršna vlast nije pokazala odlučnost da se ovim lošim i nepravednim praksama stane na kraj”, zaključili su iz ASP-a.

