Aquterra solutions spremna da zaključi aneks ugovora

Budva, (MINA-BUSINESS) – Budvanska kompanija Aquterra solutions spremna je da zaključi aneks ugovora za ovu godinu za zakup opštinske zemlje na kojoj se nalazi veliki aqua park na brdu Topliš, ali i da sa Opštinom Budva zaključi sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

Predstavnici Aquaterre solutions su to naveli u dopisu, u koji su Vijesti imale uvid, a koji je upućen Sekretarijatu za zaštitu imovine Opštine Budva, koji vodi pravnu borbu da naplati milionsko potraživanja na ime neplaćanja zakupnine za protekle četiri godine.

Dopis je stigao u vrijeme kada je Sekretarijat, koji vodi Đorđe Zenović, tražio od kolega iz Sekretarijata za privredu da ukinu rješenje Aquaterra solutionsu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, ali i nakon što je Uprava za inspekcijske poslove kaznila tu kompaniju zbog brojnih nepravilnosti u okviru vanrednog inspekcijskog nadzora.

“U vezi sa ugovorom o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti radi izgradnje aqua-parka, koji je 24. decembra 2014. zaključen između Opštine Budva i Aquaterra solutionsa, obavještavamo vas da prihvatamo poziv radi zaključenja aneksa navedenog ugovora za tekuću godinu, kao i zaključenja ugovora o međusobnim pravima i obavezama kojim bismo regulisali sve međusobne obaveze, a koje su ostale neizvršene do današnjeg dana”, navodi se u dopisu koji je kompanija dostavila na adresu Sekretarijata za zaštitu imovine.

Iz resornog sekretarijata odmah im je odgovoreno da postoje jasni uslove koji prvo moraju da budu ispoštovani, kako bi se sporazum mogao zaključiti.

“Zahvaljujem što ste se nakon nekoliko upućenih poziva u prethodnim godinama za zaključenje aneksa ugovora o davanju u zakup nepokretnosti radi izgradnje aqua-parka odgovorili pozitivno i izrazli namjeru da ispoštujete ugovorne obaveze koje iz njega proističu. Obavještavam vas da ćemo vaš zahtjev proslijediti nadležnoj Upravi lokalnih javnih prihoda radi pripreme obračuna iznosa naknade za zakupninu”, naveo je Zenović o odgovoru.

On je naglasio da će Sekretarijat pripremiti aneks ugovora za ovu godinu i dostaviti ga predsjedniku Opštine na potpis.

“Nakon toga ćemo vas kontaktirati da u službenim prostorijama potpišete aneks ugovora. Takođe vas obavještavam da ste po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Apelacionog suda u obavezi da Opštini isplatite iznos od 215,45 hiljada EUR sa zateznom kamatom, po osnovu preostalog dijela zakupnine za 2019. Podsjećam da smo pred nadležnim javnim izvršiteljem pokrenuli postupak prinudne naplate tog iznosa, te vas molim da dug izmirite u najskorijem roku, a sve u cilju nesmetanog nastavka saradnje”, upozorio je Zenović.

Kada je u pitanju poziv za zaključenje Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza, Zenović ih je podsjetio da je protiv preduzeća Aquaterra solutions podnijeta tužba pred Privrednim sudom radi duga od 720 hiljada EUR po osnovu neplaćene zakupnine za 2020, 2021, i prošlu godinu, te da je taj postupak u toku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS