Apeluju na Vladu da ne povećava PDV na knjige

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore apelovalo je na Vladu da ne usvoji povećanje stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) na knjige, jer bi to imalo, kako su rekli, nesumnjivo dalekosežne negativne posljedice na kulturu, obrazovanje i dostupnost knjiga.

Predsjednik Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, Radomir Uljarević, naveo je, povodom najave o povećanju stope PDV-a sa sedam odsto na 15 odsto, da u vremenu kada je knjiga već ugrožena rastućom upotrebom mobilnih telefona i digitalnih medija, dodatno povećanje PDV-a bi smanjilo prisutnost knjiga u njihovom tradicionalnom obliku, a knjige su od suštinske važnosti za očuvanje kulture i obrazovanja.

„Crna Gora, kao mala zemlja sa bogatom, ali ranjivom kulturnom baštinom, treba da ulaže napore u promociju čitanja i dostupnost knjiga, a ne da uvodi mjere koje će ih učiniti manje dostupnim“, navodi se u saopštenju.

Prema njegovim riječima, standardi u vezi sa PDV-om na knjige variraju među različitim zemljama, ali u većini evropskih zemalja, knjige su oporezovane sniženom stopom PDV-a, koja je niža od standardne stope PDV-a.

„Ove snižene stope mogu biti između pet odsto i sedam odsto, u zavisnosti od zemlje. U zemljama poput Velike Britanije i velikom broju država Sjedinjenih Američkih Država (SAD), knjige su oslobođene PDV-a i primjenjuje se nulta stopa, što znači da se na knjige ne plaća PDV“, rekao je Uljarević.

Evropske zemlje teže ka, kako je dodao, dodatnom snižavanju ili ukidanju PDV-a na knjige radi podrške kulturi i obrazovanju, podstičući čitanje, obrazovanje i kulturni razvoj. To je oblik pomoći izdavačima i knjižarama da očuvaju konkurentnost i da podstaknu izdavaštvo, što doprinosi razvoju kulturne industrije.

„Crna Gora, sa svojom malom, ali vrijednom kulturnom scenom, treba da teži ka ovim pozitivnim primjerima i da podrži čitanje i obrazovanje kroz niske porezne stope na knjige. U ovoj fazi usvajanja evropskih vrijednosti, nakon dobijenog IBAR-a, prirodno bi bilo da brinemo o harmonizaciji poreske politike sa evropskim praksama“, naveo je Uljarević.

Ukupni iznosi koji bi se mogli prikupiti povećanjem PDV-a na knjige su zanemarljivi u odnosu na štetu koju bi ovo povećanje prouzrokovalo. U kontekstu čitavog budžeta Crne Gore, ova suma je minorna, dok je šteta po kulturu i obrazovanje ogromna.

Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore u kontinuitetu ukazuje na izazove sa kojima se suočava industrija knjiga u Crnoj Gori, pa je tokom 2022. godine u ovom pravcu realizovalo i projekat Trening i edukacija za deficitarna zanimanja u industriji knjiga koji je podržan od strane zajedničkog EU-CG program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, čime je i ovaj program koji naša zemlja implementira u saradnji sa EU, prepoznao izazove naše industrije.

„Podsjećamo i na Rezoluciju Evropskog parlamenta od 14. septembra prošle godine o budućnosti Evropskog sektora knjiga u kojoj EP, između ostalog, poziva na nultu stopu PDV-a za knjige u državama članicama, bez obzira na njihov format ili način na koji im se pristupa, kako bi se podržala ekonomija utemeljena na znanju te podstaknulo čitanje i promovisale njegove cjeloživotne koristi“, rekao je Uljarević.

Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore podržava dugogodišnju borbu Međunarodnog udruženja izdavača /IPA International publishers association/ kao i Federacije evropskih izdavača /Federation of European Publishers/ za nulto oporezivanje knjige u svim oblicima.

„Pozivamo Vladu da preispita predlog o povećanju PDV-na knjigu“, dodao je Uljarević.

Pored većine crnogorskih knjižara, apel Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore podržavaju Udruženje bibliotekara Crne Gore, Strukovno udruženje književnika Crne Gore, CID, Nova knjiga, Pinta, Juing – Pčelica, Obodsko slovo, Unireks, Svetigora, VBR grafika, Matica srpska – društvo članova u CG, Književna zadruga SNV, Strip klub Mister No, Kultura plus, Pegaz, kao i JU Ratkovićeve večeri poezije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS