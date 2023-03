Anđušić: Za tri godine povećali javni dug za 400 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prethodne dvije vlade su za tri godine povećale javni dug Crne Gore za oko 400 miliona EUR, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Mihailo Anđušić.

On je rekao da je u izvještaju o javnom dugu na 31. decembar prošle godine, koji je danas objavila Vlada, riječ ili o neznanju, ili o namjeri da se fingiraju podaci pred izbore o smanjenju javnog duga u apsolutnom iznosu.

“Takođe, Monstat nije objavio godišnje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP) za prošlu godinu, već kvartalne, pa je nejasno na koje se podatke Vlada poziva kada se računa visina duga u odnosu na BDP”, naveo je Anđušić u saopštenju.

Navedena informacija Vlade, kako je poručio, nije u skladu ni sa ranije objavljenim izvještajima o javnom dugu, koje Vlada na predlog Ministarstva finansija usvaja do kraja marta tekuće, za prethodnu godinu.

“Da brojke demantuju Vladu jasno se vidi na osnovu podataka da je javni dug Crne Gore na kraju 2019. iznosio 3,8 milijardi EUR. Na kraju 2020. je povećan na 4,4 milijarde, zbog enormnog zaduženja apostolske vlade od 750 miliona EUR, dok je na kraju 2021. bio 4,16 milijardi EUR, slično kao i na kraju prošle godine, kada je iznosio 4,1 milijardu EUR”, precizirao je Anđušić.

Budući da je, kako je rekao, prije dolaska aostolske Vlade državni dug Crne Gore iznosio 3,7 milijardi EUR, suština je da su prethodne dvije vlade povećale javni dug za oko 400 miliona EUR.

“Jasno je da ovi podaci demantuju Vladu da posljednje tri godine karakteriše smanjenje javnog duga u apsolutnom iznosu”, zaključio je Anđušić.

