Analiza pokazala veliki rast domaćeg prevoznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova nacionalna avio-kompanija Air Montenegro uspjela je prošle godine da vrati znatan dio tržinog učešća u ukupnom prometu na crnogorskim aerodromima, iako još nije dostigla udio koji je u Podgoirci i Tivtu nekada imao Montenegro Airlines (MA).

To su pokazali podaci objavljeni u izvještaju o poslovanju Aerodroma Crne Gore za prošlu godinu, prema kojim se vidi da je Air Montenegro imao ukupno 2,09 hiljada rotacija svojih aviona na aerodromima u Tivtu i Podgorici, čime je ostvario učešće od 18,9 odsto u ukupnom obimu fizičkog prometa aviona u te dvije vazdušne luke, pišu Vijesti.

Air Montenegro se prošle godine u broju ostvarenih rotacija na crnogorskim aerodromima skoro izjednačio sa najvećim poslovnim partnerom ACG – srpskom nacionalnom avio-kompanijom Air Serbia, koja je imala 2,14 hiljade rotacija, odnosno ostvarila učešće od 19,3 odsto u ukupnom prometu ACG.

Poređenja radi, MA je u rekordnoj 2019. po obimu prometa bio prvi na rang-listi i imao je učešće od 27,8 odsto u ukupnom broju rotacija aviona ostvarenih u Tivtu i Podgorici.

Air Serbia je od propasti i prizemljivanja Montenegro Airlinesa, krajem 2020. postala, najdominantnija avio-kompanija na crnogorskim aerodromima sa najvećim učešćem u broju rotacija aviona i prevezenih putnika tokom naredne dvije godine.

Iako je Air Serbia rast nastavila i prošle godine kada je preko crnogorskih aerodroma prevezla ukupno 388,33 hiljade putnika, što je skoro 45,5 odsto više nego rekordne 2019, Air Montenegro je uspio da se značajno primakne učinku srpske avio-kompanije.

Naime, novi crnogorski nacionalni avio-prevoznik je na domaćim aerodromima prošle godine ostvario skor od 359,38 hiljada prevezena putnika, što je udio od 18,7 posto u ukupnom prometu putnika na aerodromima Podgorici i Tivtu.

Poređenja radi, Air Montenegro je leteći sa domaćih aerodroma prošle godine imao prosječan load factor, odnosno procenat popunjenosti putničke kabine, od 66,5 odsto, dok je Air Serbia imala 76 posto. Pri tome treba imati u vidu da Air Serbia iz Crne Gore gotovo isključivo leti na veoma popularnoj i traženoj liniji za Beograd i povremeno ljeti na sezonskim linijama iz Tivta za Niš i Kraljevo gdje je takođe tada relativno dobra tražnje.

Sa druge strane, Air Montenegro je pored linije za Beograd, prošle godine letio i na nekoliko redovnih linija prema zapadnoj Evropi, gdje tražnja putnika nije toliko izražena, a još je razvijao i sada potpuno afirmisanu i uspješnu liniju Tivat-Istanbul, a što se neminovno moralo odraziti na nešto niži njihov prosječan load factor u odnosu na Air Serbiu.

Inače, najveći load factor od čak 92,4 odsto prošle godine je sa crnogorskih aerodroma ostvario moldavsko-rumunski lou koster Hisky na sezonskoj liniji za Kišinjev, dok je ubjedljivo najlošije prošla bugarska Bulgaria Air, koja je na ostvarena četiri leta sa bugarskog tržišta, imala prosječan load factor od samo 44,3 odsto.

