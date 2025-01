Amer Kapetanović preuzeo dužnost generalnog sekretara RCC

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dužnost novog generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) danas je preuzeo Amer Kapetanović, nakon što su ga na taj položaj imenovali ministri vanjskih poslova Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) u junu u Skoplju.

Iz RCC-a je saopšteno da je Kapetanović uspješan diplomata sa preko dvije decenije iskustva u oblasti međunarodnih odnosa i regionalne saradnje.

„Čast mi je da preuzmem ulogu generalnog sekretara RCC-a u naredne tri godine. Na ovaj put krećem sa geslom tvoraca jedinstvenog tržišta EU i šampiona regionalne saradnje – Raznolikost se mora sačuvati tako da može uroditi plodom za opste dobro. Time je obuhvaćena suština naših nastojanja da obezbjedimo dugoročne koristi za sve i istovremeno njegujemo bogatu raznolikost našeg regiona“, rekao je Kapetanović.

On je dodao da se raduje nastavku aktivnosti koje su već uveliko u procesu realizacije u Jugoistočnoj Evropi i Zapadnom Balkanu.

„Želim da se zahvalim mojim prethodnicima, Majlindi Bregu, Goranu Svilanoviću i Hidi Biščeviću, na energiji, znanju i iskustvu koje su uložili u vođenje RCC-a ka uspjehu“, poručio je Kapetanović.

On se zahvalio i osoblju RCC-a, kao i onima koji su radili ili još rade na njigovim projektima.

„Bez njih ne bi bilo moguće ni razmišljati o našoj regionalnoj paradigmi, a da ne govorimo o svemu onome što smo do sada postigli. Novo poglavlje u životu je uvijek uzbudljivo, ali rijetko kad lagano. Čak i kada dobro poznajete okruženje i aktere, budućnost uvijek donosi nove probleme i iskušenja“, naveo je Kapetanović.

On je kazao da je uvjeren da, uz podršku učesnika i donatora, može u naredne tri godine biti upravo ona promjena koju građani regiona žele da vide.

„Prema svim dosadašnjim anketama, naši građani imaju jednostavan i ostvariv san. Žele, naime, ekonomski boljitak, siguran i prosperitetan život koji imaju i građani EU i, naravno, insistiraju na tome da budu dio EU što je prije moguće“, rekao je Kapetanović.

On smatra da to novo poglavlje nudi jedinstvenu priliku za RCC da bude dio utanačenih regionalnih napora usmjerenih na ostvarivanje težnji građana.

„Zahvaljujući finansijskoj pomoći EU i naših učesnika, radićemo na nastavku ostvarivanja rezultata namijenjenih upravo građanima i to kroz dodatni razvoj zajedničkog regionalnog tržišta, ažuriranje strategije Jugoistočna Evropa 2030, sprovođenje zelene i digitalne agende, omogućavanje mladim ljudima da učestvuju u donošenju odluka, poboljšanje mogućnosti zapošljavanja, kao i jačanje saradnje u domenu bezbjednosti“, saopštio je Kapetanović.

On je podsjetio da je region u doba globalne krize odabrao da ostane na putu evropskih standarda, multilateralizma i saradnje zasnovane na uzajamnom povjerenju, interesu i poštovanju.

„Sve vlade koje učestvuju u radu naše organizacije obavezale su se da podrže aktivnosti RCC-a usmjerene upravo ka tom strateškom opredjeljenju. Stoga s nestrpljenjem čekam da započnem jedno ovako svrsishodno putovanje i veoma sam zahvalan svima koji će biti njegov dio“, zaključio je Kapetanović.

