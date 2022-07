Amaterski pristup Vlade ugrožava turističku sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trenutni pokazatelji izazivaju zabrinutost da će turistička sezona biti ispod svih očekivanja i najava, što bi moglo uticati na stabilnost javnih finansija, smatraju u pokretu Evropa sad.

“Umjesto dobro osmišljene strategije, koja bi odgovorila izazovima ovogodišnje sezone, aktuelna Vlada se opredijelila za amaterski pristup problemu i tako dovela u pitanje trend oporavka turizma, koji je uspostavljen prošle godine”, navodi se u saopštenju.

Prestavnici pokreta su rekli da je očigledno da Vlada nije sagledala posljedice rata u Ukrajini i globalne krize, niti je učinila napor da promoviše turističku ponudu na regionalnim i zapadnoevropskim tržištima.

“Umjesto da Crna Gora nadmaši prošlogodišnje fantastične rezultate i ovu godinu završi suficitom, suočavamo se s najavama nepovoljnih zaduženja, koja će dovesti u pitanje našu ekonomiju i standard građana”, rekli su u pokretu.

Ovo je, kako se dodaje, posebno indikativno imajući u vidu da zvanični podaci Uprave prihoda i carina govore da je do maja mjeseca prihodovano čak 120 miliona EUR više u odnosu na plan, što bi u sinergiji s prihodima dobro planirane sezone, imalo odličan efekat na budžet.

“Nažalost, nesnalaženje i neznanje Vlade govore da ona nema kapaciteta da vodi državu u susret svjetskoj krizi, koja tek dolazi. Ako je prije tri mjeseca neko i imao dobru namjeru da pruži šansu manjinskoj Vladi, sada je potpuno svjestan da je Crnoj Gori potrebna nova, stabilna, kompetentna i odgovorna izvršna vlast, koja će imati dovoljno volje, znanja i posvećenosti da našu zemlju održi na putu finansijskog oporavka, a svim građanima obezbijedi bolji život”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS