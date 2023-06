Aligrudić: Novca za penzije ima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Deficit budžeta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) iz godine u godinu je sve manji i novca za penzije će biti, saopštio je vršilac dužnosti direktora Fonda PIO, Ranko Aligrudić.

On je, u emisiji Link Radija Crne Gore, kazao da se naplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u aprilu izjednačila sa sumom potrebnom za isplatu penzija, što je prvi put od 80-ih godina prošlog vijeka da je Fond PIO održiv.

Aligrudić je podsjetio da je u aprilu naplata doprinosa iznosila 51,19 miliona EUR, dok je za isplatu penzija bilo potrebno 50 miliona EUR, sa šest miliona od pomoći EU, prenosi portal RTCG.

On je objasnio da će to rebalansom značiti sedam miliona suficita u aprilu za Fond PIO.

“To je lijepa vijest i rezultat je sve bolje naplate doprinosa. Mi od doprinosa za PIO možemo finansirati sve obaveze prema oko 120 hiljada penzinera”, kazao je Aligrudić.

On je podsjetio, ipak, da nije u svakom mjesecu naplata doprinosa za PIO tako dobra, pa je u januaru iznosila 19,6 miliona, a za isplatu penzija su bila potrebna 42 miliona EUR.

Aligrudić je naveo i da je više razloga dovelo do boljih prihoda Fonda PIO.

“Možemo da kažemo da je ovo i rezultat programa Evropa sad, jer su povećane plate, pa sa tim imamo i povećanje doprinosa za PIO. Pored toga programom Vlade mnogo je veći procenat zaposlenih i veći opseg ljudi koji ulaćuju poreze za PIO, kao i efikasna fiskalna politika i naplata bukvalnog svakog centa”, kazao je Aligrudić.

Najbolji mjeseci za prihode Fonda PIO su, kako je rekao, upravo maj i mjeseci turističke sezone.

“Ako se potvrde najave da ćemo imati rekordu turističku sezonu očekivanja su više nego pozitivna”, kazao je Aligrudić.

Prema njegovim riječima, na kraju ove godine Fond PIO neće biti u suficitu, ali dobru naplatu očekuje zaključno sa septembrom.

“Inače iz godinu u godinu deficit budžeta Fonda PIO je sve manji”, kazao je Aligrudić.

On je negirao da usklađivanje penzija vanredno i redovno u ukupnom iznosu od 8,5 odsto ima veze sa vanrednim izborima.

Nakon tog uvećanja majske penzije, kako podsjeća, minimalna penzija biće 282 EUR, a prosječna 405 EUR.

“Nama je za ovo dodatno uvećanje od 2,95 odsto do kraja potrebno još devet miliona eura to će morati rebalansom budžeta da se uskladi, jer ne znamo koliko će novca biti potrebno za novo usklađivanje penzija u septembru. Ali novca za penzije će biti i naplata od doprinosa je ohrabrenje, kao i to da ćemo imati dobru sezonu”, naveo je Aligrudić.

On je prošle godine peti put izabran za vršioca dužnosti direktora Fonda PIO i kaže da je to bila vrlo racionalna odluka u susret izborima 11. juna.

“Ja sam očekivao da ću biti izabran za direktora, ali okolnosti nijesu to dozvoljavale”, kazao je Aligrudić.

On tvrdi da nema ograničenja za v.d. mandat i da može biti jedna osoba više puta imenovanja u takvom statusu.

“Ovo je apsolutno zakonito i u petom v.d. statusu”, zaključio je Aligrudić.

