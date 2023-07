Aktivnosti CEDIS-a kao podrška ljetnjoj turističkoj sezoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), prema riječima njegovih predstavnika, doprinosi razvoju turizma u Crnoj Gori kroz usklađivanje svojih aktivnosti sa potrebama opština koje se pripremaju za ljetnju turističku sezonu.

Iz CEDIS-a su naveli da je jedan od preduslova za unapređenje ambijenta poslovanja turističko-ugostiteljske privrede, održavanje i razvoj energetske infrastrukture na području opština sa turističkom ponudom.

„Plan održavanja za ovu godinu je sačinjen tako da se u prvom i drugom kvartalu prioritetno realizuju aktivnosti na održavanju elektroenergetskih objekata 35 kilovoltnog (kV) naponskog nivoa na području primorskih opština. Aktivnosti podrazumijevaju preglede, ispitivanja, reviziju i remont opreme, zaštitnih i komandno-signalnih uređaja“, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su objasnili da je Sektor za održavanje 20 kV i 35 kV ozbiljno pristupio realizaciji zacrtanog plana, pa je od februara ove godine intenvizirao aktivnosti i završio sve planirane radove do početka turističke sezone.

„Realizacijom plana stvoreni su uslovi za nesmetano snabdijevanje korisnika električnom energijom tokom trajanja turističke sezone, odnosno smanjene su mogućnosti nastanka kvarova i prekida u napajanju objekata od značaja za turističku privredu“, poručili su iz CEDIS-a.

U toku trajanja sezone, Sektor za održavanje 20 kV i 35 kV neće obavljati planirana isključenja, već će organizovati 24-satnu pripravnost i dežurstva operativnih ekipa, kako bi u slučaju nastanka poremećaja i kvarova u elektrodistributivnom sistemu mogao odmah odgovoriti u interesu svih korisnika na teritoriji Crne Gore, a prvenstveno na području koje nudi turistički proizvod.

Iz kompanije su naglasili da se, i pored svih aktivnosti na preventivnom održavanju, ne mogu predvidjeti neplanirani dogođaji koji mogu prouzrokovati poremećaje u sistemu i prekide u napajanju električnom energijom.

„Tako je krajem prethodnog mjeseca, neovlašćenom aktivnošću trećeg lica, prilikom izvođenja građevinskih radova došlo do značajnog oštećenja 35 kV kablovskih vodova Tivat 1 i Tivat 3, koji su od vitalnog značaja za snabdijevanje električnom energijom opštine Tivat, čime je izazvan prekid u napajanju korisnika na tom području“, rekli su iz CEDIS-a.

Nakon velikog uloženog truda ekipa te kompanije, angažovanih na saniranju nastalih oštećenja, uspostavljeno je uredno snabdijevanje korisnika sa područja Tivta.

Daljim aktivnostima nadležnog Sektora izvršena su dodatna ispitivanja i ukopavanja kabla, kako bi ovaj vod bio siguran i pouzdan u eksploatacionom periodu tokom turističke sezone.

Iz CEDIS-a su saopštili da su, i pored zahtjevnih tekućih obaveza na radnim zadacima održavanja elektroenergetskih objekata, operativne ekipe Sektora dale punu podršku i realizaciji investicionih projekata od značaja za razvoj elektrodistributivnog sistema.

Jedan od strateških projekata CEDIS-a je implementacija pametnih mreža u elektrodistributivnom sistemu, koja podrazumijeva uspostavljanje SCADA/ADMS sistema za daljinsko upravljanje distributivnim trafostanicama na cijelom području Crne Gore, čija je vrijednost projektovana na 25 miliona EUR.

„Tako veliki projekat zahtijeva faznu realizaciju, pa je u prvoj fazi predviđena implementacija 40 trafostanica prenosnog odnosa 35/10 kV. S obzirom na to da su ranije analize pokazale da 15 trafostanica nije u stanju da podrži ovaj sistem, pristupilo se neophodnoj rekonstrukciji opreme u njima“, objasnili su iz kompanije.

Radovi na pripremi trafostanica odvijaju se planiranom dinamikom, pa je već završeno deset trafostanica na području Bara, Budve, Kotora, Ulcinja i Herceg Novog.

Svi resursi Sektora za održavanje 20 kV i 35 kV su u službi realizacije tog važnog projekta, pa su tokom prethodnih pet mjeseci realizovan radovi i ugrađena oprema u vrijednosti od preko 500 hiljada EUR.

Implementacijom SCADA/ADMS sistema, kako su poručili iz CEDIS-a, postiže se efikasno upravljanje elektrodistributivnom mrežom na osnovu informacija o procesima na mreži u realnom vremenu, uključujući i vizualizaciju mrežnih procesa i mogućnost blagovremene reakcije u cilju izbjegavanja preopterećenja.

„To će u krajnjem dovesti do smanjenja broja prekida, odnosno sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja korisnika električnom energijom. Potpuni nadzor nad mrežom omogućiće i osjetne uštede kroz dodatno smanjivanje gubitaka u elektrodistributivnom sistemu“, zaključuje se u saopštenju.

