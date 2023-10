Aktivno raditi na unapređenju digitalnih tehnologija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se trenutno nalazi u procesu razvoja digitalne transformacije i važno je da se aktivno radi na unapređenju digitalnih tehnologija i infrastrukture, ocijenio je predsjednik Koordinacionog odbora za digitalnu transformaciju u Privrednoj komori (PKCG), Dušan Radusinović.

On je kazao da kao zemlja kandidat za članstvo u EU, Crna Gora mora pratiti trendove transformacije evropskih zemalja i kroz komparativnu analizu pokušati da implementira najbolje prakse digitalnih procesa.

“Inicijative za iskorišćavanje potencijala lične karte, digitalnog potpisa, online verifikacije korisnika, digitalizacije javne uprave predstavljaju značajne pomake, koji će omogućiti Crnoj Gori da dostigne evropske standarde i bude konkurentna u digitalnom okruženju”, rekao je Radusinović Glasniku PKCG.

On je naveo da će se truditi da upravo kroz kontinuirane aktivnosti Odbora za digitalnu transformaciju insistiraju na uspješnoj realizaciji pomenutih inicijativa.

Radusinović je dodao da je uvođenje koncepata digitalne transformacije kao dodatne dimenzije u turizam takođe od izuzetne važnosti. Kao turistička destinacija, Crna Gora se suočava s određenim izazovima u procesu prijave turista i naplate boravišne takse. Kroz nove digitalne alate, turisti će moći prijaviti svoj dolazak elektronski, a plaćanje boravišne takse će biti pojednostavljeno putem digitalnih kanala.

“Insistiraćemo na digitalizaciji javne uprave, odnosno uvođenju ‘jednošalterskog sistema’ /One Stop Shop/. Ova inicijativa pruža građanima i privredi jednostavan pristup različitim uslugama putem jedinstvenog elektronskog portala ili administrativnog centra. Time se znatno skraćuju birokratske procedure i omogućava brža i efikasnija isporuka usluga koje su im potrebne”, rekao je Radusinović.

On je naveo da će se intenzivno fokusirati na edukaciju i promociju postojećih digitalnih servisa. Podizanje svijesti o prednostima digitalne transformacije i dostupnih digitalnih alata ključno je za uspješnu implementaciju.

Prema njegovim riječima, organizacija edukativnih programa, seminara i radionica omogućiće poslovnoj zajednici da bolje razumije i iskoristi potencijal digitalnih tehnologija.

Na pitanje kako namjerava podstaći saradnju između privatnog sektora i vladinih institucija kako bi podržali digitalnu transformaciju u poslovnim zajednicama, Radusinović je odgovorio da je saradnja između privatnog sektora i vladinih institucija ključna za podršku digitalnoj transformaciji, zbog čega se u Odboru nalaze predstavnici i privatnog sektora i vladinih institucija.

“Ova saradnja će nam omogućiti kontinuirani dijalog, bolje međusobno razumijevanje iIi uspostavljanje efikasnog okvira podrške digitalnoj transformaciji u poslovnim zajednicama. Takođe, jako je bitno identifikovati barijere i inicirati izmjene postojeće zakonske regulative u cilju potpune implementacije eZakonodavstva”, rekao je Radusinović.

On je, govoreći o najvećim izazovima u procesu digitalne transformacije, kazao da se u procesu digitalne transformacije suočavamo sa brojnim izazovima.

“Jedan od osnovnih uslova je osiguravanje adekvatne infrastrukture i tehnoloških resursa koji podržavaju digitalnu transformaciju. Ovo podrazumijeva pristup brzom i pouzdanom internetu, modernim komunikacijskim sistemima i hardverskim i softverskim resursima koji podržavaju digitalne procese. Zatim, neophodna je promjena kulture i svijesti unutar organizacija. Digitalna transformacija zahtijeva prihvatanje novih načina poslovanja i primjenu digitalnih tehnologija”, objasnio je Radusinović.

On je, na pitanje koje tehnologije ili trendove smatra ključnim za dalji razvoj digitalne transformacije, odgovorio da kada je u pitanju dalji razvoj digitalne transformacije, prepoznajemo nekoliko ključnih tehnologija i trendova koji će imati značajan uticaj.

“Razvoj 5G mreže omogućava brži prenos podataka i veću pouzdanost mreže. Time se ubrzava razvoj pametnih domova i pametnih gradova, unapređuje zdravstvo, poljoprivreda, saobraćaj i omogućava automatizacija industrijskih procesa. Pored uvođenja novih servisa, 5G mreža utiče i na unapređenje postojećih servisa, čime direktno doprinosi povećanju kvaliteta života”, rekao je Radusinović.

Takođe, očekuje se široka primjena vještačke inteligencije (AI) u različitim sektorima, poput zdravstva, finansija, proizvodnje i trgovine, što će poboljšati efikasnost i dovesti do razvoja inovativnih usluga i proizvoda. Mašinsko učenje je ključno za analizu velikih količina podataka i donošenje prediktivnih analiza koje mogu unaprijediti poslovne odluke i procese.

“IoT je takođe važan trend u digitalnoj transformaciji. Odnosi se na mrežu povezanih fizičkih uređaja koji mogu komunicirati i razmjenjivati podatke putem interneta”, naveo je Radusinović.

On je kazao da je primjena IoT-a široka, od pametnih kuća i gradova do industrijske automatizacije i praćenja lanca snabdijevanja.

“Blockchain tehnologija takođe ima značajan potencijal za digitalnu transformaciju, jer predstavlja sigurnu i transparentnu bazu podataka koja omogućava pouzdanu razmjenu informacija i transakcija”, zaključio je Radusinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS