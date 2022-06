Aktivno će podržavati sve sektore poljoprivredne proizvodnje

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pružiće aktivnu podršku svim sektorima poljoprivredne proizvodnje, rekao je resorni ministar Vladimir Joković.

Joković je, tokom obilaska gazdinstava i proizvodnih pogona u Danilovgradu, sa proizvođačima razgovarao o modelima i mogućnostima saradnje, kao i uslovima proizvodnje i načinu funkcionisanja na ovim gazdinstvima i pogonima, sa posebnim fokusom na podršku u kontinuitetu snabdijevanja tržišta.

Kako su kazali iz Ministarstva, Joković je istakao da je prehrambena sigurnost jedan od najvećih izazova u svijetu, ali da su uspješni mali i srednji proizvođači hrane garancija da će ti problemi biti uspješno riješeni.

“Uz pomoć države za unapređenje konkurentnosti proizvodnje kroz bespovratnu podršku za nabavku opreme i mehanizacije, proizvodnja će se još više unaprijediti”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se na taj način dostiže šira turistička ponuda i razvoj cjelokupne ekonomije u Crnoj Gori.

“Joković je poručio da država prati kretanja na tržištu i naglasio da će Ministarstvo pružiti aktivnu podršku svim sektorima poljoprivredne proizvodnje”, kazali su iz Ministarstva.

