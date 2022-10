Akcionari EPCG sjutra o kupovini Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Elektroprivrede (EPCG) trebalo bi sjutra, na vanrednoj Skupštini, da razmatraju odluku o davanju saglasnosti za kupovinu imovine bivšeg industrijskog kompleksa Željezare Nikšić.

Dioničari bi trebalo da donesu i odluke o razrješenju i izboru članova Odbora direktora.

Skupština akcionara je prvobitno bila zakazana samo sa tačkama koje se tiču razrješenja i izbora članova borda, a naknadno je dopunjena sa tačkom o kupovini Željezare.

Problemi za Željezarom počeli su nakon što je turski vlasnik, Tosyali grupa, saopštio da više ne namjerava da u toj fabrici pokreće proizvodnju i da će radnicima uručiti otkaze.

U moguću kupovinu Željezare tada se uključio vlasnik nikšićke kompanije Neksan, Miodrag Davidović, a nakon njega se i EPCG pojavila kao mogući investitor.

Vlada je u međuvremenu dala zeleno svjetlo EPCG da uđe u pregovore oko kupovine Željezare, a nakon toga joj je dala i saglasnost da emituje deset odsto svojih akcija na berzi, kao i da izvršna vlast može da otkupi te emitovane dionice.

To se ubrzo nakon toga i desilo, kada je država na Montenegroberzi kupila 3,34 miliona akcija EPCG za skoro 15 miliona EUR.

Prodata količina akcija odgovara udjelu od 28,27 odsto od ponuđenog paketa.

Na prodaju je bilo ponuđeno deset odsto akcija EPCG, odnosno ukupno 11,81 milion dionica. Cijena po akciji je 4,49 EUR.

Nakon prodaje akcija EPCG je spremna da uđe u rješavanje problema Željezare.

