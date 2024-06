Air Montenegro na podgoričkom aerodromu pokrenuo direktnu prodaju karata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna avio-kompanija Air Montenegro otvorila je danas na podgoričkom aerodromu novi šalter za direktno pružanje usluga, saopštili su njeni predstavnici.

Oni su objasnili da tim korakom Air Montenegro preuzima sve usluge koje je do sada obavljao partner, sa ciljem da dodatno osnaži vezu sa putnicima i unaprijedi korisničko iskustvo.

„Otvaranje novog šaltera na podgoričkom aerodromu, pored već postojeće prodaje karata na Aerodromu Tivat, predstavlja dio naše strategije da unaprijedimo kvalitet usluga i direktno se povežemo sa putnicima, pružajući im personalizovanu podršku i brigu“, rekli su iz kompanije.

Budući da, kako su kazali, stavljaju akcenat na različite potrebe putnika, Air Montenegro će od sada pružati mogućnost kupovine karata gotovinom i kreditnom karticom na licu mjesta, pored već postojeće online kupovine.

„Podstičemo putnike da, iako će kompanija nastaviti sa pružanjem usluga izdavanja i zamjene karata neposredno prije leta, koriste prednost online kupovine putem našeg sajta www.airmontenegro.com“, naveli su iz Air Montenegra.

Oni su dodali i da vjeruju da će njihova direktna briga o putnicima dodatno doprinijeti poboljšanju iskustva putovanja za sve putnike.

