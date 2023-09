Aerodromi očekuju dvomilionitog putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore očekuju dvomilionitog putnika, što je odličan rezultat, saopštio je predsjednik Odbora direktora kompanije, Eldin Dobardžić.

On je, komentarišući to što su niskobudžetne kompanije otkazale letove iz Crne Gore, rekao da smatra da je to kratkoročni prekid linija i da će se prije ljetnje sezone ponovo uspostaviti.

“Mi kao država sjutra dočekujemo dvomilionitog putnika. To je odličan rezultat kada uzmemo u obzir da smo prije tri godine imali korona godinu”, kazao je Dobardžić u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore.

Dobardžić je rekao da se avio-saobraćaj značajno razvio, prenosi portal RTCG.

“Brže nego što smo predviđali u prethodnom periodu. Kada kažemo dva miliona moramo reći uzeti u obzir da je to dva miliona na oba naša aerodroma”, naveo je Dobardžić.

On je dodao i da će u narednom periodu nastojati da organizuju sastanke sa predstavnicima niskobudžetnih avio-kompanija kako bi se ustanovilo da li postoji problem ili se radi o kratkoročnom prekidu.

Tokom zimske IATA sezone koja počinje krajem oktobra i traje do kraja marta, niskobudžetne kompanije povezivaće Aerodrom Podgorica sa nizom destinacija.

“Prema preliminiranim najavama, koje su podložne promjenama, Wizz Air i Ryanair ove zime povezivaće Podgoricu sa Milanom, Berlinom, Londonom, Memingemom, Dortmundom, Memingemom, Budimpeštom, Krakovom i Gdanjskom”, rekao je Dobardžić.

