Aerodromi obračunali popuste avio-kompanijama od 10,2 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore (ACG) prošle godine su svojim poslovnim partnerima avio-kompanijama, obračunali popuste na cijenu aerodromskih usluga u ukupnom iznosu od 10,2 miliona EUR.

To pokazuju podaci iz izvještaja o poslovanju ACG u prošloj godini, koju je ta kompanija završila sa ostatkom dobiti prije oporezivanja u iznosu od 10,53 miliona EUR, što je skoro pet puta bolji rezultat nego godinu ranije, pišu Vijesti.

U odnosu na 2022. godinu, kada su popusti na usluge dati avio-kompanijama ukupno bili nešto iznad 7,4 miliona EUR, lani je taj iznos kumulativno porastao za skoro četvrtinu.

Prema podacima iz izvještaja, državna kompanija je najveći iznos popusta na cijene aerodromskih usluga lani odobrila crnogorskom nacionalnom avio-prevozniku Air Montenegro 4,03 miliona EUR.

Sledeća na listi je Air Serbia sa 1,2 miliona EUR, potom low cost-eri Ryanair Limited 982,66 hiljada EUR, Wizz air 819,69 hiljada EUR, Ryanair UK Limited 571,7 hiljada EUR i Wizz Air Malta 523,76 hiljada EUR.

Turska nacionalna avio-kompanija, Turkish Airlines, koja cijele godine iz Tivta i Podgorice leti za Istanbul, ostvarila je popuste u iznosu od 467,09 hiljada EUR, britanski low cost-er Easyjet Airlines 350,76 hiljada EUR, austrijski nacionalni prevoznik Austrian Airlines 292,45 hijada EUR, a turski low cost-er Pegasus 237,44 hiljade EUR.

Preostali iznos od 747,59 hiljada EUR odnosi se na popuste za još 21 avio-kompaniju kojoj su oni dodijeljeni u prošloj godini.

Ove popuste ACG su odobravali u skladu sa svojom podsticajnom šemom od 22. decembra 2022.

Popusti se obračunavaju po osnovu podsticaja za otvaranje novih ruta, povećavanje broja letova na postojećim rutama, ukupan broj odlazećih putnika, podsticaja za avio-kompanije koje obavljaju saobraćaj na takozvanim strateškim rutama, te popusta za avio-kompanije koje imaju bazirane vazduhoplove na aerodromu Podgorica i aerodromu Tivat.

Obračun popusta u skladu sa podsticajnom šemom vrši se pojedinačno, po svakoj avio-kompaniji, na način da se obračun popusta na pojedine usluge može dati samo po jednom osnovu. Avio-kompanije koriste odobrene popuste za zatvaranje tekućih i budućih obaveza prema ACG po izdatim računima.

