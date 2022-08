Aerodromi dočekali milionitog putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore (ACG) opslužili su ovogodišnjeg milionitog putnika.

“To je Iva Simonović koja se jutros oko deset sati čekirala na aerodromu Podgorica na let nacionalne avio-kompanije Air Montenegro za Istanbul”, navodi se u saopštenju ACG.

Nju su u terminalnoj zgradi dočekali zamjenik izvršnog direktora ACG, Petar Radulović i vršiteljka dužnosti izvršne direktorice kompanije Air Montenegro, Dragana Frantov Nikolić.

Radulović je rekao da je kompanija, po broju opsluženih putnika u odnosu na 2019. godinu, na oko 70 odsto tog rezultata.

„Posebno dobro radi aerodrom u Podgorici, koji je na preko 92 odsto rezultata iz 2019, dok je Tivat, iz dobro poznatih, nažalost, međunarodnih okolnosti, na nekih 45-50 odsto u odnosu na rekordnu 2019″, naveo je Radulović.

Prema njegovim riječima, u ovom trenutku, aerodrom Podgorica je povezan sa 36 svjetskih destinacija, a aerodrom Tivat sa njih 30.

Frantov Nikolić je navela da joj je čast što je Air Montenegro podržao simboličan doček milionitog opsluženog putnika Aerodroma Crne Gore.

„Posebno nam je drago što smo obradovali putnicu sa leta Air Montenegro za Istabnul“, kazala je Frantov Nikolić.

Milionita putnica Aerodroma Crne Gore godine dobila je prigodan poklon – besplatnu avionsku kartu, a tortu je podijelila mališanima koji su se zasladili čekajući polazak.

