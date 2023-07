Abazović: Žičara Kotor – Lovćen najljepši poklon Crnoj Gori za Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nije mogla dobiti ljepši poklon za Dan državnosti od Žičare „Kotor – Lovćen“, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

Radna posjeta Abazovića je, kako je saopšteno, organizovana večeras povodom finalizacije radova u okviru kompleksa Žičare „Kotor – Lovćen“ čije je otvaranje za komercijalne vožnje najavljeno za kraj jula.

Obilasku finalnih radova prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova, Filip Adžić, predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić i zamjenica gradonačelnika Prijestonice Cetinje, Ana Novović.

Domaćini radne posjete bili su predstavnici konzorcijuma Novi Volvox – LEITNER, koji stoji iza projekta izgradnje Žičare.

Događaju je prisustvovao i Martin Leitner, vlasnik italijanske kompanije i vodeće svjetske kompanije za proizvodnju i ugradnju „ropeway“ transportnih sistema – LEITNER, koja je i djelimični vlasnik „Žičara Kotor – Lovćen“ DOO.

Radna posjeta podrazumijevala je obilazak kompleksa u okviru donje i gornje stanice Dub i Kuk, uz prezentaciju projekta i vožnju Žičarom.

Abazović je poručio je da Crna Gora nije mogla da dobije ljepši poklon za Dan državnosti od Žičare „Kotor-Lovćen“.

„Neću biti neskroman ako kažem da je ovo najznačajniji infrastrukturni projekat kada je u pitanju promocija naše države, u njenoj istoriji. Dugujemo veliku zahvalnost svima onima koji su omogućili da, u prilično kratkom roku, san brojnih generacija postane stvarnost“, kazao je Abazović.

On je rekao da vjerujem da je danas, simbolično, otvorena nova stranica, perspektiva i horizont koji treba da označi modernu, savremenu, Crnu Goru 21. vijeka, iz koje će, kako je naveo, svi nositi lijepe uspomene.

„Čestitke svima, naročito ljudima sa vizijom, uvijek su dobrodošli sa ovakvim unikatnim projektima. Vjerujem da će Žičara „Kotor-Lovćen“ krasiti brojne svjetske magazine kada je u pitanju promocija turizma i privući još veći broj posjetilaca“, dodao je Abazović.

Leitner je kazao da je to jedan od najspektakularnijih projekata na kojem je radio, i da je veliki uspjeh što je, za samo godinu, realizovan jedan od najvećih infrastrukturnih i graditeljskih objekata u Crnoj Gori.

On je rekao da vjeruje da će Žičara biti objekat prepoznatljiv po svojoj jedinstvenosti i to na svjetskom nivou.

„Veliki su izazovi za nama, prije svega loše vremenske prilike, dužina trase i teren koji su naše najstručnije inženjere i projektante stavili pred ozbiljan i složen zadatak“, kazao je Leitner.

Međutim, kako je naveo, kada se savlada izazov ovog ranga i zadovoljstvo je veće.

„Posebno želim da istaknem predanost i stručnost crnogorskih kompanija Novi Volvox, Briv Construction i Ramel, te da naglasim da je za nas ova saradnja i koordinacija u svim fazama projektovanja i izgradnje predstavljala zadovoljstvo“, kazao je Leitner.

On je rekao da je velika je čast biti danas na toj lokaciji sa predsjednikom Vlade i gradonačelnicima čiji su doprinos i podrška, kako je naveo, nemjerljivi, i koji su dali nezaustavljiv zamah kompletnom procesu.

„Implementirali smo najsavremenija rješenja, koja garantuju sigurnost i udobnost, tako da će Crna Gora uskoro imati žičaru na lokaciji nevjerovatne ljepote, čija konstrukcija, kao i sigurnosna provjera i protokoli odgovaraju najvišim svjetskim standardima“, kazao je Leitner.

Jokić zahvalio je konzorcijumu Novi Volvox – LEITNER koji su, kako je rekao, uspjeli da učine ono što su mnogi smatrali nemogućim – da za samo godinu realizuju najzahtjevniji projekat u istoriji Crne Gore.

Prema njegovim riječima, Žičara služi na ponos ne samo Kotoru, već cijeloj Crnoj Gori.

„Mislim da je najveći njen doprinos u činjenici da će i nama pokazati još jednom da živimo u najljepšem dijelu svijeta i učiniti da se prema njemu ljepše ophodimo. Velika zahvalnost dugujemo Vladi, konzorcijumu, i svim izvođačima na ovakvom spektakularnom projektu, jer ovo je vanserijsko dostignuće“, zaključio je Jokić.

Otvaranje Žičare „Kotor–Lovćen“ za komercijalne vožnje planirano je za kraj jula.

Taj projekat realizuje konzorcijum Novi Volvox – LEITNER na osnovu koncesionog ugovora koji je potpisan u decembru 2021. godine.

Projektovanje konstrukcije žičare realizovale su kompanije LEITNER, Novi Volvox i IMG iz Podgorice, dok je autor arhitektonskog rješenja kompleksa početne stanice Dub, kao i stanice Kuk Branislav Gregović iz arhitektonskog studija LXXVI iz Podgorice.

Strateški partner projekta, Crnogorska komercijalna banka (CKB), pružila je finansijsku podršku za izgradnju Žičare Kotor – Lovćen.

Kasko je saopšteno, CKB, najveća banka na tržištu, kroz projektno finansiranje podržava realizaciju najznačajnijih infrastrukturnih projekata kojima se unapređuju uslovi za život, rad i razvoj crnogorske ekonomije.

Trasa Žičare polazi od Duba, koji se nalazi na teritoriji opštine Kotor i vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen, na 1.348 metara nadmorske visine. Projektovani kapacitet je 48 gondola na nivou od 1,2 hiljade putnika po satu, dok je vrijeme putovanja od stanice Dub do stanice Kuk nepunih 11 minuta.

