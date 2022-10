Abazović: Želimo još više američkih investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada želi da vidi još više američkih investicija u Crnoj Gori, poručio je premijer Dritan Abazović na sastanku sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Judy Rising Reinke.

On je danas sa Reising Reinke razgovarao o bezbjednosnim izazovima u Evropi izazvanim agresijom Rusije na Ukrajinu.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, istakao da Crna Gora ostaje posvećen i kredibilan NATO saveznik, koji doprinosi evropskom i evroatlantskom jedinstvu i odbrani zajedničkih vrijednosti kao odgovoru na invaziju.

Abazović je naveo da je Crna Gora zahvalna SAD-u kao najvažnijem strateškom savezniku i naglasio da dvije države nastavljaju da produbljuju ekonomsku saradnju.

“U tom smislu, Abazović je kazao da Crnu Goru raduju nove aktivnosti u tom kontekstu i da Vlada želi da vido još više američkih investicija u našoj državi”, zaključuje se u saopštenju.

