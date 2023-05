Abazović: Više novih puteva znači veći razvoj države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Više novih puteva znači veći razvoj države i povećanje životnog standarda, zbog čega sve što treba da se radi u narednom periodu je investiranje u infrastrukturu, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

“Sve što treba da radimo u narednom periodu jeste da investiramo u infrastrukturu, jer što je više puteva i što je brži protok to će značiti i veći razvoj Crne Gore i povećanje standarda građana“, kazao je Abazović prilikom otvaranja novog bulevara Podgorica – Tuzi, zajedno sa gradonačelnicom Podgorice Oliverom Injac i direktorom Uprave za saobraćaj Radomirom Vuksanovićem.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, naveo da novi bulevar predstavlja brzu vezu između Podgorice, Tuzi i granice sa Albanijom.

„Mislim da je i za građane i za privrednike i Glavnog grada i opštine Tuzi i za privredni razvoj ovog dijela jako značajno da postoji ta brza komunikacija zahvaljujući ovoj saobraćajnici“, ocijenio je Abazović.

Injac je rekla da perspektiva Crne Gore u Evropskoj uniji podrazumijeva i mnogo bolju infrastrukturu i da otvaranje novih saobraćajnica ohrabruje u tom smislu.

„Bez puteva nemamo ni privredni razvoj, tako da je i ova saobraćajnica važna za privredni razvoj, kultuni razvoj i investicije u Glavnom gradu. Naši planovi su da, u saradnji sa Vladom, aktivno radimo na unapređenju infrastrukture“, kazala je Injac.

Vuksanović, je podsjećajući da je izgradnja bulevara dugog 2,6 kilometara koštala 6,5 miliona EUR, od čega je Glavni grad učestvovao sa 1,3 miliona, istakao da je na taj način riješeno jedno usko saobraćajno grlo u Glavnom gradu i poboljšana povezanost između Podgorice i Tuzi.

Vuksanović se, kao i Abazović i Injac, zahvalio izvođaču radova, nadzoru i timu koji je pratio relizaciju projekta, za uspješno i prije ugovorenog roka završenoj izgradnji bulevara Podgorica – Tuzi.

