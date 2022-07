Abazović: Turistička sezona iznad svih očekivanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović poručio je da je turistička sezona iznad svih očekivanja.

“Uzalud propaganda – turistička sezona iznad svih očekivanja”, poručio je Abazović na Twitteru komentarišući snimak kolone automobila koje se kreću ka crnogorskom primorju.

On je poželio dobrodošlicu turistima u kako je naveo, naljepšu zemlju Mediterana.

