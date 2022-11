Abazović: Tivat stasao u ozbiljnu turističku metropolu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tivat je stasao u ozbiljnu turističku metropolu i gotovo nezaobilaznu luku ozbiljnih ljubitelja jahtinga iz cijelog svijeta, sa zavidnom hotelijerskom, kulturtno-umjetničkom i sportskom ponudom, kao i tradicionalno toplim gostoprimstvom, saopštio je premijer, Dritan Abazović.

On je u čestitki povodom Dana Opštine Tivat naveo da će se sa proširivanjem međugradskih saobraćajnica, otvaranjem novih zaobilaznica i implementacijom Jadransko-jonskog plana, Tivat još kvalitetnije valorizovati sveukupni potencijal.

„Za respekt i pohvalu jeste Nacrt opštinskog budžeta za narednu godinu, te namjera da se više sredstava uloži u javne i infrastrukturne objekte, ali i u kulturu, sport i socijalne programe“, rekao je Abazović.

On je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, Dan Opštine Tivat čestitao rukovodstvu te lokalne samouprave i svim građanima, navodeći da, uz dosljedno čuvanje sjećanja na svoju miroljubivu i herojsku prošlost, Tivat nezaustavljivo grabi ka novim horizontima napretka.

“Naše fundamentalno opredjeljenje jeste da očuvamo i unaprijedimo ekološku notu cijele države, a Zaliv i njegovo zaleđe, u ovom pogledu, jesu u vrhu naših prioriteta. Nadam se da će nova i svaka sljedeća lokalna samouprava uložiti iskrene napore da na temeljima racionalnosti, održivosti i zelene politike, ovaj grad drevnog imena, u punom sjaju ostavi u nasljeđe generacijama koje dolaze”, zaključio je Abazović.

