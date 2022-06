Funkcionisanje bankarskog sektora govori o stabilizaciji ekonomskih prilika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Činjenica da bankarski sektor funkcioniše bez ikakvih problema najbolje govori o ukupnoj stabilizaciji ekonomskih prilika, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je to kazao na sastanku sa guvernerom Centralne banke (CBCG) Radojem Žugićem.

„Abazović je izrazio veliko zadovoljstvo zbog činjenice da bankarski sektor funkcioniše bez ikakvih problema, ističući da to najbolje govori o ukupnoj stabilizaciji ekonomskih prilika“, saopšteno je iz Vlade.

Abazović je naglasio važnost pozitivnih parametara u bankarskom sektoru u kontekstu predstojeće krize izazvane agresijom Rusije na Ukrajinu.

On je, kako se navodi, istakao da se nada da će taj sektor nastaviti da i ubuduće bilježi odlične rezultate.

Kako je saopšteno, Žugić je upoznao Abazovića sa aktuelnom situacijom u bankarskom sektoru Crne Gore i istakao zadovoljstvo zbog stabilnosti, likvidnosti i pozitivnih parametara u bankarskom sektoru koji funkcioniše na najvišem nivou.

„Žugić je naveo da je to proizvelo uvećanje depozita privatnih i pravnih lica u državi i da su oni najveći otkad se vrše mjerenja u Crnoj Gori, što je rezultiralo umanjenje kamatnih stopa i bolju situaciju u bankarskom sektoru nego 2019. godine“, kaže se u saopštenju.

Žugić je Abazovića upoznao sa izazovima bankarskog sektora u prethodnom periodu naročito u kontekstu primjene nove bankarske regulative, usaglašene sa najboljim standardima i praksama evropskog centralnog bankarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS