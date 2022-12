Abazović: Put u Njujork donio državi 30 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Put u Njujork donio je državi 30 miliona EUR, poručio je premijer Dritan Abazović.

“Na sastanku lidera WB6 sa visokim predstavnikom Evropske unije (EU) Josepom Borrellom u Njujorku, u septembru ove godine, inicirali smo podršku Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu za energetiku, što je na kraju dogovoreno 3. novembra u Berlinu sa predsjednicom Evropske komisije (EK), Ursulom fon der Leyen, pa će tako Crna Gora dobiti 30 miliona EUR bespovratnih sredstava za podršku energetici”, napisao je Abazović na Twitteru.

Prema njegovim riječima, sloga i zajedništvo daju rezultat.

“Mržnja i svađe ostavljaju nas u tmurnoj prošlosti, regresiji i siromaštvu. Toliko imam reći najjeftinijoj propagandi i populizmu”, poručio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS