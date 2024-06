Abazović: Prošla godina rekordna za sektor turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poređenja za sektor turizma od sada treba raditi u odnosu na prošlu godinu, jer je ona rekordna, a ne 2019. koja je do sada služila kao reper, saopštio je predsjednik Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović.

“Iako je nova Vlada do sada uspješno izbjegavala da izađe javno sa podacima, sada je zvanično stigla potvrda onoga što smo stalno najavljivali, a to je da je prošla sezona bila najbolja kada je riječ o turističkom prometu u istoriji Crne Gore”, naveo je Abazović u saopštenju.

On je dodao da je u prošloj godini ostvareno ukupno 1,44 milijarde EUR od turizma, što je nekih 400 miliona više u odnosu na, do sada, najbolju sezonu iz 2019, kada je prihodovana jedna milijarda.

Abazović je istakao da u cilju tačnog informisanja javnosti, kao i izbjegavanja manipulacije brojkama koje su, kako navodi, nažalost, postale svojstvene novoj izvršnoj vlasti, treba reći da od sada poređenja za sektor turizma treba raditi u odnosu na prošlu godinu, jer je ona rekordna, a ne u odnosu na 2019. koja je do sada služila kao reper.

“Tako je, na primjer, u prvom kvartalu ove godine, Crna Gora od turizma prihodovala 81 milion EUR, što je 24 miliona manje u odnosu na prvi kvartal rekordne prošle godine, kada je prihod iznosio 105 miliona”, rekao je Abazović navodeći da pad ne čudi ako znamo da zimska sezona nije ni postojala.

On je rekao da se ipak nada da će glavna sezona opravdati očekivanja i time popraviti ukupni godišnji skor.

“Ponosan sam na sve turističke poslenike širom naše države, koji su zajedno sa Vladom koju sam vodio, lokalnim upravama i brojnim entuzijastima iz ove oblasti, dali doprinos da Crna Gora postavi novi rekord”, naveo je Abazović.

On je zaključio da se treba takmičiti u dobru i na kraju godine uporediti rezultate, a da do tada svim posjetiocima koji izaberu da svoje odmore provedu u Crnoj Gori, želi dobodošlicu u najljepšu zemlju svijeta.

