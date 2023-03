Abazović: Proizvodnja vina se značajno poboljšava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proizvodnja vina u Crnoj Gori značajno se poboljšava sa nekoliko kvalitetnih vinarija koje su se pojavile u posljednjoj deceniji, kazao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on i ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović posjetili su salon vina “MonteVino” koji se održava u hotelu Hilton, a koji je okupio 116 domaćih, regionalnih i najuglednijih evropskih vinarija.

Abazović je ocijenio da su takvi događaji za Crnu Goru od nemjerljivog značaja.

„Proizvodnja vina se kod nas poboljšava značajno sa nekoliko jako kvalitetnih vinarija koje su se pojavila u posljednjoj deceniji“, istakao je Abazović, dodajući da mu je drago što su prisutni proizvođači iz regiona.

On je dodao da vino za njega znači lijepe stvari.

„Vino znači život, dobar razgovor, dobre vibracije, pozitivne misli i ljubav na kraju krajeva“, kazao je Abazović.

U saopštenju se navodi da se salon „MonteVino“ nalazi na listi najuglednijih vinskih događaja u regionu i da je prepoznat kao glavni kreator crnogorske vinske scene.

Podsjeća se da je salon vina MonteVino osnovan je 2010. godine, kao redovna godišnja manifestacija.

„Sa idejom da se na ozbiljnom vinskom događaju predstavi crnogorska vinska scena rame u rame sa regionalnim i svjetski poznatim vinarijama, da se još čvršće povežu glavni akteri vinske scene Crne Gore i predstave vladajući trendovi direktno komunicirajući sa proizvođačima, profesionalcima iz oblasti ugostiteljstva, trgovine, turizma kao i ljubiteljima vina i medijima“, navodi se u saopštenju.

