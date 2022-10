Abazović: Potrebno kadrovsko poboljšanje avio-kompanije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalnoj avio-kompaniji To Montenegro potrebno je kadrovsko poboljšanje u vidu profesionalaca i eksperata koji bi na najbolji mogući način odgovorili izazovima, kazao je premijer Dritan Abazović na sastanku sa novim članovima Odbora direktora te kompanije.

Iz kabineta Abazovića saopšteno je da su, pored predsjednika Odbora Pavla Ljesara, sastanku prisustvovali i članovi Orhan Hodžić, Suad Đelović i Vukadin Stojanović.

Abazović je naveo da država želi da razvija svoju avio-kompaniju kako bi Crna Gora preko nje bila povezana sa svijetom i izvan ljetnje turističke sezone.

„On je ukazao na potrebu kadrovskog poboljšanja avio-kompanije, u vidu profesionalaca i eksperata koji bi na najbolji mogući način odgovorili izazovima“, navodi se u saopštenju.

Abazović je, govoreći o globalnoj krizi koja je pogodila sve sfere društva i privrede, pa i avio-saobraćaj, naglasio da poteškoće na međunarodnom tržištu neće obeshrabriti u radu.

On je ukazao da je globalna situacija uslovila povećanje ukupnih cijena, naročito naftnih derivata, zbog čega je potrebno pronaći model za prevazilaženje problema koji iz toga proističu.

Abazović je na početku razgovora čestitao novom Odboru direktora stupanje na dužnost i rekao da je zadovoljan zbog njegovog konstituisanja.

