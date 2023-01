Abazović: Plantaže se vraćaju na staze slave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će izaći u susret Plantažama kroz revidiranje određenih dugovanja, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da se ta kompanija, nakon brojnih godina problema, vraća na staze slave.

„Nakon brojnih godina problema i dugovanja Plantaže se vraćaju na staze na kojim država želi da ih vidi“, rekao je Abazović novinarima prilikom posjete kompaniji Plantaže.

On je naveo da će Vlada izaći u susret Plantažama kroz revidiranje određenih dugovanja.

„Tokom 2020. i 2021. godine gubici su bili preko 20 miliona, a sada su svedeni na par miliona EUR. Mislimo da je ovo godina u kojoj poslovanje treba da se vrati na neku normalu. Umanjeni su svi troškovi, a ostaje poreski dug, gdje smo spremni da izađemo u susret i da napravimo konverziju sa zemljištem koje kompanija ima i da ga upotrijebimo u druge ekonomske svrhe u korist države“, rekao je Abazović.

On je naveo da je ponosan na sve što je urađeno u posljednjem periodu.

„Uradićemo još dva, tri poteza da još snažnije krenu naprijed“, dodao je Abazović.

Pred nadležnim organima se, kako je kazao, vode određeni procesi.

„Vidjećemo epilog, ali onaj scenario sa neprijateljskim odnosom sa ciljem da se Plantaže unište i vjerovatno prodaju za male novce, nije više aktuelan“, rekao je Abazović.

Predsjednik Odbora direktora Plantaža, Nebojša Vuksanović, kazao je da je trenutno dug kompanije oko 44 miliona EUR, od čega najveći dio na kreditore, 23 miliona EUR, poreski dug je 11 miliona i ostatak ide na obaveze prema dobavljačima.

On je naveo da je zadatak novog menadžmenta bio da pokaže državi i Vladi kakvim resursima raspolaže.

„Zahvalni smo Vladi što je na konkretan način, finansijskom injekcijom od 1,5 miliona EUR pomogli da prevaziđemo taj problem. Sa velikim optimizmom dočekujemo ovu godinu, u kojoj kompanija slavi veliki jubilej – 60 godina postojanja“, rekao je Vuksanović.

Abazović je naveo da je prethodnom procjenom vrijednosti imovine bila procijenjena na 60 miliona EUR, i da nova procjena govori o skoro 350 miliona EUR.

„To je ključna razlika. Ta kompanija ne može da sa ovolikom imovinom radi sa gubitkom“, ocijenio je Abazović.

On je naveo da ta kompanija mora da vrati te dugove iz ranijeg perioda, u čemu će im država pomoći.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, smatra da Plantaže treba da ostanu u državnom vlasništvu.

„Kroz prodaju jednog dijela zemljišta i kroz revidiranje duga prema državi kroz ustupanje zemljišta značajno će se smanjiti dug“, rekao je Joković.

