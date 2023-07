Abazović: Od trajekta u subotu prihodovano 45 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trajekt je tokom subote zaradio 45 hiljada EUR, što je ovogodišnji rekord, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je na svom Facebook profilu napisao da je Crna Gora na pravom putu i da se ubrzano ide ka drugom zarađenom milionu za sve građane.

“Ukupno, za nešto više od dva mjeseca rada od kada država upravlja linijom Kamenari-Lepetane, prihodovano je preko 1,77 miliona EUR. To je skoro osam puta više od sume koju smo do sada dobijali kao država na godišnjem nivou”, napisao je Abazović.

