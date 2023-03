Abazović: Očekuje se manje zaduživanje u odnosu na planirano

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora bi ove godine trebalo da se zaduži manje nego što je to previđeno ovogodišnjim budžetom, jer se očekuju dobri rezultati ljetnje turističke sezone, saopštio je premijer Dritan Abazović.

„Imali smo onu prvu najavu ministra finansija kada se usvajao budžet. Mislimo da će to biti na manjem nivou, jer smo napravili ambiciozan plan za cijelu godinu, a naročito za ljetnju sezonu. Vjerujemo da ove godine možemo da idemo ka rekordu, to je naša ambicija i želimo da pređemo 2019. godinu po prihodima od turizma“, rekao je Abazović odgovarajući na pitanja novinara u Vili Gorica.

Prema njegovim riječima, što prihodi budu bili veći, to će naplata poreza na dodatu vrijednost (PDV) i ostalih taksi biti veća, pa će, samim tim, potreba za zaduživanjem biti manja.

„Ne bih govorio o ciframa u kojem će to domenu biti. Za građane je najvažnije da razumiju da je za Crnu Goru krucijalna stvar da raste bruto domaći proizvod (BDP), jer ćemo mi sigurno u jednom srednjeročnom periodu stalno biti u situaciji da moramo da ulazimo u neke kreditne aranžmane“, rekao je Abazović.

On je objasnio da to nije karakteristika samo Crne Gore, već i mnogih drugih zemalja, računajući i velike države Evropske unije (EU).

„Najvažnije je da ekonomska aktiva u Crnoj Gori funkcioniše“, poručio je Abazović.

Govoreći o kreditnom aranžmanu sa Deutsche bankom, kojim je obezbijeđeno 100 miliona EUR za finansiranje budžetskih obaveza u tekućoj godini, Abazović je ocijenio da je ta finansijska institucija jedna od najkredibilnijih.

“Mogli smo ići logikom da se zadužujemo i na drugim mjestima, možda će to i biti u budućnosti, ali kad uporedite sa regionom, region se odlučio za neke daleke destinacije. Ne kažem da je to loše ili dobro, ali ovaj aranžman je u skladu sa kamatama koje su trenutno aktuelne u svijetu. Trenutno je novac skup, zbog svih dešavanja u vezi sa situacijom u Ukrajini, jer imamo neizvjesnost koja povećava kamate“, naveo je Abazović.

On je kazao i da su se završile formalne procedure oko registracije trajekta Prizna, koji je stigao nedavno iz Hrvatske u Crnu Goru.

„Kad je riječ o pristaništu, ovo je malo veći trajekt. Kakav je problem danas da se montažnim pontonima reguliše pristanište“, rekao je Abazović.

On je kazao da ne možemo da imamo pristanište kao prije 50 godina.

„Svi radovi mogu da se izvedu, ne treba oko toga trošiti riječi. Najvažnije je da se uspostavi trajektna linija. Rekao sam da će trebati određeni period da država preuzme i dobije flotu, nakon toga niko neće pričati ni o pristaništima i trajektima“, naveo je Abazović.

On je, govoreći o imenu trajekta Prizna koji je stigao u Crnu Goru iz Hrvatske, kazao da je trajekt star da bi se nazvao 21. maj.

„Tako treba neki aerodrom ili velika institucija da se nazove. Ne kažem da je trajekt beznačajan, to je samo jedan od nekoliko koje će Crna Gora imati, dok 30. avgust simboliše nešto drugo“, dodao je Abazović.

