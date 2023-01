Abazović objavio fotografije budućeg hotela sa pet zvijezdica u Kolašinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović objavio je kako će izgledati prestižni hotel Glamhill u Kolašinu sa pet zvjezdica.

“Dobro jutro Crna Goro. Nastavljamo sa lijepim vijestima. Ovako će izgledati prestižni hotel Glamhill u Kolašinu sa pet zvjezdica”, napisao je Abazović na Twitteru uz objavljene fotografije.

On je naveo da se radi o vrlo zanimljivom konceptu koji prestavlja autentičan, drugačiji, a ujedno ultra-moderan turistički kompleks.

“Izabrano rješenje predstavlja novi pravac u svjetskom turizmu, potpuno baziran na simbiozi čovjeka i prirode. Procedure su pri samom kraju, a izgradnja počinje na proljeće. Crna Gora na pravom putu”, zaključio je Abazović.

