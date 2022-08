Abazović: Kolašin je turistički dragulj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kolašin je turistički dragulj koji svojom ponudom plijeni mnogobrojne turiste iz cijelog svijeta, poručio je predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović, dodajući da je taj grad postao jedan od vodećih turističkih centara u državi.

On je čestitao Dan opštine Kolašin građanima i predsjednicima Opštine i Skupštine opštine Marti Šćepanović i Milanu Đukiću, i građanima.

Abazović je naveo da su Kolašin i njegovi uspješni ljudi kroz istoriju i izazovna vremena dali veliki doprinos razvoju Crne Gore s ciljem da on postane uspješna evropska priča i primjer svim državama na Zapadnom Balkanu.

„Danas, Kolašin je turistički dragulj koji svojom ponudom plijeni mnogobrojne turiste iz cijelog svijeta. Otvaranjem prioritetne dionice auto-puta, Kolašin je dobio izvrsnu razvojnu šansu, a višestruki benefiti se već uveliko osjećaju. Uvjeren sam da je ovaj projekat predodredio uspješnu budućnost moračkog, rovačkog i potarskog kraja“, navodi se u čestitki Abazovića.

Kako je rekao, raduju se ovogodišnjim rezultatima postignutim tokom zimske i aktuelne, ljetnje turističke sezone.

Abazović je istakao da je Kolašin sa svojim nevjerovatnim prirodnim ljepotama, rijekama, jezerima, krasnim planinskim vrhovima, kulturno-istorijskim spomenicima i sjajnom tradicionalnom gastronomskom i sportsko ponudom tokom zimskih mjeseci postao jedan od vodećih turističkih centara u državi.

„Sigurni smo u to da sa ovakvim trendom privrednog razvoja Kolašin biti grad u koji će se dominantno dolaziti i gdje će lokalno stanovništvo biti u potpunosti angažovano“, rekao je Abazović.

