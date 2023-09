Abazović do kraja naredne sedmice da organizuje sastanak posvećen Institutu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) pozvala je premijera Dritana Abazovića da do kraja naredne sedmice organizuje hitan sastanak koji bi bio posvećen dijalogu za postizanje konsenzusa o održivom modelu dugoročnog opstanka Instituta „Simo Milošević“.

“Obraćam vam se sa molbom da do kraja naredne sedmice organizujete sastanak kojem bi, pored vas i resornih ministara, prisustvovali i direktor Fonda zdravstva, predsjednik Opštine Herceg Novi, predsjednik Odbora direktora i predstavnik manjinskih akcionara Instituta i predstavnici USSCG i sindikalne organizacije tog preduzeća“, navodi se u dopisu koji je uputio generalni sekretar USSCG, Srđa Keković.

Keković je pozvao Abazovića da do ponedjeljka odgovori da li će izaći u susret inicijativi te sindikalne organizacije.

USSCG je Abazoviću dopis uputila u skladu sa zaključcima tematske konferencije pod nazivom Dijalogom za spas Instituta, koja je održana u utorak u Podgorici.

Iz USSCG su podsjetili Abazovića da su zajedno sa sindikalnom organizacijom Instituta pokrenuli kampanju za spas tog preduzeća.

„Terenskim posjetama u toku kampanje obišli smo Prijestonicu, Glavni grad i još 12 opština, kojom prilikom smo mogli da čujemo jedinstvenu poruku građana da Institut mora da opstane kao ustanova koja je, u periodu 74 godine svoga postojanja, dala nemjerljivi doprinos na polju zdravstvene njege i oporavka naših građana“, navodi se u dopisu.

Osim toga, Institut je, kako su dodali, dragulj zdravstvenog turizma, renomiran i priznat ne samo u zemlji, već i u Evropi, i kao takav postao je crnogorski brend koji se mora sačuvati.

Terenska kampanja završena je organizacijom tematske konferencije Dijalogom za spas Instituta.

„Za učešće na konferenciji pozvali smo, osim vas, sve ključne aktere, cijeneći da je tokom prethodnih mjeseci nedostajala jasna vizija i nužno potreban neposredan dijalog za postizanje konsenzusa o održivom modelu dugoročnog opstanka Instituta za dobrobit naših građana“, rekli su iz USSCG.

Učesnici su ocijenili da je konferencija bila prvi inkluzivni razgovor svih zainteresovanih strana za opstanak Instituta, a kako nije bilo dovoljno prostora za debatu o svim iznijetim modelima pojedinačno, zaključeno je da je do kraja naredne sedmice neophodno organizovati još jedan sastanak na tu temu.

„Takođe, jedinstvena je ocjena učesnika da bi domaćin tog sastanka trebalo da budete vi, u svojstvu predsjednika Vlade, sa resornim ministrima ekonomskog razvoja i turizma, zdravlja i finansija, kako bi zaključci sa tog sastanka imali svojevrsnu težinu i kao takvi bili razmatrani na Vladi. Ovdje posebno naglašavam hitnost sastanka, jer nam je svaki dan dragocjen za spas Instituta, imajući u vidu zabrinjavajuću situaciju sa odlivom medicinskog i nemedicinskog kadra, kao i najnovijom najavom raskida ugovora o saradnji sa Norveškom“, navodi se u dopisu Kekovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS