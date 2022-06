Abazović: Do kraja godine 100 novih radnih mjesta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Multinacionalna kompanija Artec 3D stigla je u Crnu Goru i do kraja godine biće otvoreno 100 novih radnih mjesta, saopštio je premijer Dritan Abazović.

„Ispunjavamo što smo obećali. Radimo za građane i Crnu Goru”, napisao je Abazović na Twitter nalogu nakon sastanka sa vlasnikom Artec 3D i luksemburškim ambasadorom u Crnoj Gori, Filipom Donkelom.

Osnivač, predsjednik i glavni izvršni direktor Artec 3D, Artem Jukin, upoznao je premijera sa aktivnostima kompanije, navodeći da je uz 50 zaposlenih u Crnu Goru došlo i 200 članova njihovih porodica.

On je naveo da im je plan da do kraja godine zaposle još 100 ljudi i dodao da je Crna Gora zemlja prijatna za rad i život.

Abazović je saopštio da Crna Gora posebnu važnost pridaje razvoju odnosa sa Luksemburgom, naročito intenziviranju ekonomske saradnje, ističući bitnost prisustva luksemburških investicija u Crnoj Gori.

“Mnogo sam srećan zbog vašeg dolaska u Crnu Goru i ispunjenja onoga što smo obećali građanima u Davosu. Vlada će biti vaš pouzdan partner. Crna Gora je zemlja velikih mogućnosti”, poručio je Abazović.

On je dodao da je ambicija Vlade da razvija IT industriju i privlači multinacionalne kompanije da otvaraju predstavništva u Crnoj Gori.

Abazović i Donkel su se saglasili da Crna Gora i Luksemburg kao partneri treba da sarađuju na većem nivou, a da će tome najbolji doprinos biti najavljena zvanična posjeta premijera Luksemburga Crnoj Gori tokom ove godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS