Abazović: Brine poslovni minus EPCG

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović saopštio je da ga brine poslovni minus Elektroprivrede (EPCG) od oko 60 miliona EUR i dodao da je alternativa tome bilo poskupljenje struje ili restrikcije.

On je objasnio da je taj minus nastao zato što je u ljetnjem periodu Crna Gora postala veliki uvoznik električne energije.

“Električna energija na berzi je u jednom trenutku dostizala i do 800 EUR, a mi prodajemo stanovništvu za 50 EUR po megavatu. Tako da smo uvozili i 12 puta skuplje nego što smo prodavali građanima. Sada treba da taj minus nekako regulišemo u ovoj sezoni kada postajemo proizvođači, a to je pozna jesen, zima i početak proljeća”, rekao je Abazović novinarima nakon posjete EPCG, gdje je razgovarao sa njenim čelnicima.

Kako je objasnio, ti parametri ga brinu, ali je alternativa tome bilo da imamo znatno skuplju struju i da opteretimo građane i privredu ili da uđemo u sistem restrikcija.

Abazović je precizirao i da je EPCG uštedjela više od 650 miliona EUR građanima na račun toga što nije povećana cijena struje.

“Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja Evrope koja u prethodnom periodu nije podigla cijenu električne energije. Svjesno smo podnijeli žrtvu, jer građani i privreda imaju prava da koriste benefite i u teškim vremenima osjete da neko brine o njima. Imamo uvjeravanja da bi uz jednu prosječnu kišnu sezonu mogli čak i do kraja godine da imamo dobre bilanse, ako ne, onda bi ti bilansi značajno bili popravljeni na proljeće naredne godine”, dodao je Abazović,

On je poručio da za Vladu energetika ostaje u fokusu.

Abazović je saopštio da su se danas sastali i sa radnicima nikšićke Željezare, podsjetivši da su predstavnici EPCG, koji su boravili u Istanbulu, dali ponudu turskom Tosčeliku.

“Sada se samo očekuje da oni tu ponudu, za koju su ranije rekli da im je prihvatljiva, potvrde i na taj način i na taj način možemo da idemo u preuzimanje Željezare”, kazao je Abazović i dodao da Željezara vrijedi “enormni novac”.

On je najavio da će još jednom će kontaktirati tursku stranu kako bi dobili konačan odgovor, za koji vjeruje da će biti pozitivan.

“Vjerujem, a taj utisak dijele i kolege, da ako samo budemo imali malo dobre poslovne logike, da ćemo napraviti odličan poslovni aranžman, koji će biti u korist građana i Nikšića i cijele Crne Gore. Mi želimo da se imovina državnih kompanija i države uvećava”, zaključio je Abazović.

