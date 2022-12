4iG potpisala Deklaraciju kojom se obavezuje na ekonomsku integraciju regiona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa 4iG – vlasnik ALBtelecoma i One Telecommunication u Albaniji, zajedno sa One Crna Gora, podržala je inicijativu prekogranične mobilnosti potpisivanjem Deklaracije o romingu na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Tirani.

„Telekomunikacioni operatori u Evropskoj uniji (EU) i Zapadnom Balkanu obećavaju da će sniziti naknade za roming za građane i privredu od 1. oktobra naredne godine“, navodi se u saopštenju kompanije One.

Generalni direktor Grupe 4iG Plc, Péter Fekete, kazao je da u eri u kojoj živimo tehnologija uklanja granice između evropskih naroda.

„Imajući značajno interesovanje za tržište Zapadnog Balkana, ostajemo visoko fokusirani na ekonomsku integraciju regiona sa EU i na avangardu razvoja koji imaju za cilj dalju integraciju, posebno u oblasti telekomunikacija i ICT-a”, rekao je Fekete.

Posvećenost telekomunikacionih operatora, prema Deklaraciji, doprinosi jačanju prekogranične mobilnosti Zapadnog Balkana i unapređuje i pojednostavljuje povezanost građana i privrede EU i regiona.

Izvršni direktor kompanije One, Branko Mitrović, naveo je da je Crna Gora u posljednje vrijeme doživjela veliki napredak u oblasti telekomunikacija.

„Svjesni smo da će naša stručnost biti dodatna vrijednost u ovom sporazumu“, kazao je Mitrović.

On je rekao da se raduju početku implementacije tog sporazuma kao novog okvira saradnje sa regionalnim partnerima, sa konačnim ciljem da ponude Roming kao kod kuće.

Iz kompanije One naveli su da Deklaraciju o romingu, koju su potpisali telekomunikacioni operatori, podržavaju institucije EU i Zapadnog Balkana.

„Na osnovu režima „Roming kao kod kuće“ u EU i regionu, potpisnici deklaracije nastoje da pronađu koordinisani pristup kako bi doprinijeli efikasnim i relevantnim ponudama za potrošače koji putuju između EU i Zapadnog Balkana“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će telekomunikacioni operatori, na osnovu Deklaracije, razmotriti postepeno uvođenje tarifnih planova i opcija za smanjenje maloprodajnih naknada za prenos podataka u romingu između ekonomija EU i Zapadnog Balkana, u oba smjera.

To bi, kako su rekli iz kompanije One, trebalo da bude od koristi građanima i privredi na Zapadnom Balkanu i u državama EU.

Oni su podsjetili da smanjenje naknade za roming počinje od 1. oktobra sljedeće godine.

Na osnovu Deklaracije, jednoglasno će se dogovoriti klizna skala za gornju granicu maloprodajne cijene i objaviti najkasnije do 1. maja naredne godine.

Navodi se da će prvo značajno smanjenje cijena rominga podataka stupiti na snagu od 1. oktobra naredne godine.

„Zemlje Zapadnog Balkana već su u regionu uvele režim „Roming kao kod kuće“ u julu 2019, kao i puni režim “Roming kao kod kuće” u julu prošle godine, inicijativu koja podrazumijeva postepeno smanjenje i naknadno eliminisanje naknada za roming između ekonomija Zapadnog Balkana“, kaže se u saopštenju.

